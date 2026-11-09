Evropané ostrouhají. Na jednání o míru zváni nejsou, vzkázal mluvčí Kremlu

Jednání Ruska s USA a Ukrajinou v Abú Zabí budou třístranná, evropští zástupci se jich účastnit nebudou. V pondělí to prohlásil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot přitom v neděli řekl, že evropské země se do mírových rozhovorů zapojí. Tématem jednání bude možnost ukončení války, kterou Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede.
"To, co se bude v nadcházejících dnech v Abú Zabí konat, bude série třístranných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy Spojené státy budou v roli prostředníka," řekl Peskov. "Pokud jde o přítomnost Evropanů, tak víte, že Američané stejně jako Ukrajinci mají vlastní komunikační kanály s Evropany. Je pravděpodobné, že si vytvářejí vlastní koordinační mechanismus. Ale opakuji, v Abú Zabí hovoříme o třístranných jednáních," dodal.
Barrot v neděli řekl, že na schůzce v Abú Zabí, ohlášené na úterý a středu tohoto týdne, evropští zástupci budou. "Dosavadní jednání se někdy konala bez účasti Evropanů, jindy za jejich přítomnosti. Tentokrát se jich zúčastní. Francie tam bude a nechá zaznít evropský hlas," prohlásil Barrot.
Agentura Ukrinform informovala, že se od německého vládního mluvčího dozvěděla, že Berlín do Abú Zabí vyšle bezpečnostního poradce německého kancléře Friedricha Merze Güntera Sauttera. Mluvčí uvedl, že německá účast v Abú Zabí bude v úzké koordinaci s dalšími partnery včetně USA, Francie, Británie, Evropské unie a NATO.
Trilaterální jednání v Abú Zabí budou první od letošního února, kdy USA upřely svou pozornost na válku s Íránem. Americký prezident Donald Trump v poslední době naznačuje, že se USA nyní chtějí více věnovat Ukrajině, kterou v únoru 2022 napadla z Putinova rozkazu ruská vojska, čímž v Evropě vypukl největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války.
Za USA rozhovory povedou prezidentův zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci bude mimo jiné Putinův poradce Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov.
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