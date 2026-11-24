Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska vyzvali Evropskou komisi k vypracování analýzy dopadů zavedení systému emisních povolenek ETS2. V dopise adresovaném předsedkyni unijní exekutivy Ursule von der Leyenové požádali o odklad zavedení systému do roku 2030 a uvedli, že je třeba s ohledem na vysoké ceny energií znovu posoudit jeho dopad na kupní sílu obyvatel.
Premiér Andrej Babiš se v pondělí na jednání v Bratislavě věnoval s kolegy z ostatních zemí visegrádské čtyřky (V4) mimo jiné emisnímu systému, jehož je dlouhodobým kritikem.
V dopise datovaném k pondělku, který má ČTK k dispozici, se předsedové vlád shodli na tom, že vzhledem k současné rostoucí inflaci a zdražujícím energiím by mohlo zavedení ETS2 znamenat neúnosnou zátěž pro obyvatele.
"Vzhledem k výše zmíněnému žádáme, aby bylo spuštění systému ETS2 odloženo do roku 2030 a následovala hloubková analýza dopadů jeho budoucnosti po roce 2030," uvádí premiéři v dopise.
Systém ETS2 má rozšířit současný evropský trh s emisemi o silniční dopravu a vytápění domácností. Zatímco část zemí včetně Česka se dlouhodobě snaží odložit jeho spuštění, další státy jsou proti.
Osmička členských zemí - Dánsko, Finsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko - v úterý v jiném dopise vyzvala Evropskou komisi, aby se postavila proti dalšímu odkladu ETS2, jehož zahájení je v současnosti po již schváleném ročním odkladu plánováno na rok 2028.
Podle zmíněných osmi zemí současná krize kolem nedostatku ropy způsobeného uzavřením Hormuzského průlivu ukazuje, že by EU měla snížit závislost na dovážených fosilních palivech, k čemuž ETS2 pomůže.
Evropská komise má nyní na základě říjnových závěrů summitu EU aktualizovat své hodnocení dopadů ETS2, a to zejména s ohledem na jeho nastavení a ochranné mechanismy. Požadavek na přezkum prosadily členské státy, které upozorňují na možné dopady systému na domácnosti a podniky, mezi nimi i Česko.
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