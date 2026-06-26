Evropa se peče: Teplotní mapy tmavnou do "hrozivých odstínů"

Od Paříže přes Londýn až po Řím se teploty drží kolem čtyřicítky a lidé hledají úlevu všude, kde je alespoň trochu vody nebo stínu. Teplotní mapy se přitom zbarvují do „hrozivých“ odstínů, které obvykle představují samotný okraj teplotní škály – fialové, černé či bílé. Kde hrozí nejvyšší teploty a proč se i barevné škály meteorologických map staly předmětem sporů?
Evropu dál svírá vlna mimořádných veder, která zasahuje prakticky celý kontinent od Pyrenejského poloostrova až po střední Evropu. Teploty v řadě zemí se drží vysoko nad 30 stupni Celsia a místy atakují i čtyřicítky. Meteorologové varují, že v některých regionech jde o jedny z nejintenzivnějších červnových hodnot za poslední desetiletí.
Nejkritičtější situace panuje ve Francii, kde meteorologická služba umístila zhruba tři čtvrtiny území do nejvyššího červeného stupně varování. Opatření platí od čtvrtečního poledne do pátečního poledne. V některých částech země, zejména v Paříži a na jihu, teploty výrazně překračují 35 stupňů, informovala například agentura AFP.
Ve francouzské Bretani způsobila porucha zařízení související s vysokými teplotami výpadky elektřiny, které zasáhly desítky tisíc domácností. V pařížském regionu navíc policie vyšetřuje již třetí případ úmrtí dítěte nalezeného v zaparkovaném autě během současné vlny veder.
Horko je všude
Horko ale netrápí jen Francii. Výrazně se projevuje také v Německu, Itálii, Velké Británii, Belgii, Nizozemsku či Lucembursku. Vlna veder se postupně rozšířila i do střední Evropy, včetně Polska, Maďarska, Chorvatska a České republiky.
Vysoké teploty mají dopady i na zdravotní statistiky v jižní Evropě. Ve Španělsku monitorovací systém MoMo odhaduje, že současná vlna veder si za pár dní již vyžádala více než dvě stovky úmrtí souvisejících s vysokými teplotami, uvádí například deník The New York Times.
Španělsko zároveň zaznamenává rekordně vysoké noční teploty, kdy teploty neklesají pod 20 stupňů. Tyto takzvané tropické noci podle odborníků zhoršují kvalitu spánku a představují zdravotní riziko zejména pro seniory a chronicky nemocné.
Extrémní vedra tak pokračují napříč Evropou a meteorologové očekávají, že vysoké teploty přetrvají minimálně do konce týdne. V některých regionech už sice začala být varování zmírňována, ve většině oblastí ale nadále platí výstrahy před dalšími dny horka.
Hrozivé mapy
Extrémní teploty reflektují i teplotní mapy. Například na mapě předpovědi počasí na portálu Českého hydrometeorologického ústavu je k pátku 26. června značná část Francie a část Německa barevně mimo běžně používané žluto-červené schéma. Teploty kolem 40 stupňů Celsia zde symbolizují růžové odstíny.
Některá zahraniční média používají barevnou škálu, kde jsou nejteplejší místa zobrazena tmavě červenou až hnědou a černou barvou. Některé mapy zvýrazňují teplotní rekordy nacházející se mimo běžnou škálu pomocí bílé barvy.
Evropská vizualizace založená na datech z družic Copernicus Sentinel-3 dokumentuje teplotu zemského povrchu. Data z konce června ukazují rozsáhlé fialové oblasti v jižní Francii a na severu Španělska, kde teploty povrchu překonaly 50 stupňů Celsia. Nejde však o teplotu vzduchu měřenou meteorology, ale o teplotu zemského povrchu zaznamenanou družicí.
Barevné teplotní mapy ovšem nejsou bez své specifické kontroverze. Podle některých hlasů na sociálních sítích je používání „hrozivých“ nebo „děsivých“ barev – jmenovitě tmavě rudé, hnědé nebo černé – snahou vystrašit populaci a zveličovat dopady klimatické změny.
Tématu se již dříve věnovala Evropská observatoř digitálních médií (EDMO), iniciativa podporovaná Evropskou komisí, která koordinuje fact-checkingové organizace a výzkumníky. Stejně tak se tématu věnovala v roce 2022 agentura AFP.
Podle nich kontroverze a kritika používaných barev často vzniká záměnou různých typů map a symbolů. Například mapa zobrazující teplotní anomálie oproti dlouhodobému normálu, která používá výraznější barevné akcenty, může být zaměněna za mapu skutečných teplot vzduchu.
Britská meteorologická služba Met Office například letos uvedla, že poslední úpravy barevné škály měly umožnit přesnější zobrazení teplotních extrémů a zároveň zlepšit přístupnost map pro barvoslepé uživatele.
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