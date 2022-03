Evropa schválila nové sankce, ruští boháči přijdou o večírky se šampaňským za 300 eur

Státy Evropské unie schválily v úterý čtvrtý balík sankcí proti Rusku. Trest tentokrát postihl vývoz luxusního zboží do Ruska, čímž se Evropa snaží odstřihnout ruskou smetánku od výhod pocházejících z demokratické části světa. Ke stávajícím třiceti jménům na sankčním seznamu EU také přibylo dalších patnáct ruských oligarchů, včetně majitele fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče.

EU se kromě toho snaží postihnout ruský energetický sektor a tamní obchod s ocelí a železem. Ruská ocel a železo se po vypršení tříměsíční překlenovací doby kvůli doběhnutí stávajících kontraktů nebude smět dovážet do EU.

Ruské podniky tak přijdou o příjem zhruba ve výši 3,3 miliardy eur (v přepočtu 82 miliard korun), oznámili zástupci Evropské komise, kteří sankční balíček připravovali.

Ruská energetika pak ztratí možnost lákat evropské investory a potenciální akcionáře. Na seznamu se ocitly mimo jiné státní ruské giganty Gazprom a Rosněfť, které nebudou moci uzavírat jakékoli investiční dohody s firmami z EU ani si tu půjčovat peníze na svůj rozvoj.

Sankce se ale netýkají dodávek surovin do EU, tedy plynu, ropy a uhlí. "Ty běží beze změny dál," zdůraznili zástupci Evropské komise. Podobně se sankcím zatím vyhnul ruský jaderný sektor v čele s Rosatomem, a to zřejmě kvůli dovozu paliva do evropských reaktorů.

Největší rozruch se očekává okolo zákazu takzvaného statusového zboží pro ruské oligarchy. Na sankčním seznamu se nově ocitlo několik set druhů luxusního zboží, které nebudou smět s okamžitou platností do Ruska.

Mezi nimi je například francouzské či italské víno v ceně od 300 eur výše za lahev (okolo 7500 korun). Podobně se nebudou moci vyvážet do Ruska luxusní auta v ceně 50 tisíc eur a více za jeden vůz (1,2 milionu korun). Na seznamu jsou i kožešiny, perly, diamanty, značkové kabelky a boty, koberce, porcelán, krystal, umělecké předměty, elektronické přehrávače od tisíce eur výše nebo také vyšlechtění koně a v Rusku populární videohry evropské provenience.

Celkově má jít o obchod za 3,5 miliardy eur (v přepočtu 87 miliard korun). Podobný zákaz luxusu dosud EU uplatňuje vůči Severní Koreji a Sýrii.

Sankce vstoupily v platnost během úterka tím, že vyšly v oficiálním věstníku EU.

