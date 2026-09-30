„Evropa proti nám vede válku.“ Lavrov na ostrou otázku reportéra ani nemrknul

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov znovu popřel obvinění, že Moskva proti Evropě vede hybridní válku. V úterý v rozhovoru s britským novinářem na Valdajském fóru naopak otočil výklad sporu a tvrdil, že Rusko pouze zasahuje zbraně dodané Ukrajině, které se pak používají proti němu.
Dlouholetý moskevský zpravodaj BBC Steve Rosenberg se Lavrova na okraji zasedání Valdajského diskusního klubu v Moskevské oblasti zeptal, zda Rusko vede proti evropským státům tajnou hybridní válku a pokud ano, tak za jakým účelem.
„Máte na mysli, když ničíme drony a rakety, které Británie a kontinentální Evropa dodávají Ukrajině a pak jsou použity proti nám?“ reagoval Lavrov svým typicky ostrým způsobem, aniž by při tom projevil mnoho emocí.
Dodal, že pokud evropské země uznávají, že jejich zbraně útočí na Rusko, pak Moskva jejich ničení nepovažuje za hybridní operace, ale za součást ozbrojeného konfliktu. „Nemám pochybnosti o tom, že je to válka, kterou proti nám vede Evropa,“ prohlásil šéf ruské diplomacie.
Lavrov zároveň zopakoval dlouhodobou argumentaci Kremlu, podle níž Rusko používá sílu pouze proti infrastruktuře, kterou Ukrajina s podporou Západu využívá k vedení bojových operací. Podle něj jde o odstraňování „přímé hrozby“ pro Rusko.
Evropa varuje před sabotážemi
Výrok zazněl v době, kdy evropské státy stále hlasitěji upozorňují na rostoucí počet incidentů připisovaných ruským tajným službám. Evropské vlády a zpravodajské služby v posledních měsících opakovaně varovaly před sabotáží kritické infrastruktury, kybernetickými útoky, dezinformačními kampaněmi či útoky na firmy podporující Ukrajinu.
V úterý například Estonsko veřejně obvinilo Rusko z organizace žhářského útoku proti společnosti Milrem Robotics, která vyrábí bezpilotní a robotické systémy využívané také Ukrajinou. Moskva tato obvinění odmítla jako nepodložená.
Téma hybridních hrozeb se objevilo také během nedávného setkání Lavrova s německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Německo v posledních týdnech opakovaně obvinilo Rusko z aktivit namířených proti evropské infrastruktuře a bezpečnosti. Lavrov naopak tvrdí, že evropské státy se staly přímými účastníky konfliktu kvůli vojenské pomoci Kyjevu.
Valdajský klub, kde k výměně názorů došlo, patří mezi nejvýznamnější ruské diskusní platformy blízké Kremlu. Každoročního setkání se účastní ruští představitelé, experti i zahraniční hosté. Letošní ročník probíhá od 28. září do 1. října v Moskevské oblasti.
Podívejte se na videorozhovor se zástupci firmy Milrem Robotics:
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