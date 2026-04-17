Evropa má prostředky k odminování Hormuzu, řeší bezpečnost plavby

Evropské země jako Belgie, Nizozemsko a Francie mají prostředky k odminování, kterými by mohly pomoci zajistit plavbu Hormuzským průlivem, řekla v pátek podle agentury Reuters stanici TF1 francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová.
Přibližně 40 zemí ochotných podílet se na mírové misi v Hormuzském průlivu po skončení konfliktu USA a Izraele s Íránem v pátek bude pod vedením Londýna a Paříže jednat na videokonferenci.
„Existují prostředky k poskytnutí plně zajištěné eskortní služby pro lodě, samozřejmě zcela neofenzivní, k umožnění jejich bezpečné plavby průlivem. Právě o tom se dnes bude jednat v Paříži,“ řekla Vautrinová.
Schůzce budou předsedat francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer. Diskusi bude podle zdrojů Reuters předcházet konferenční hovor vysoce postavených diplomatů.
Podle dvou informovaných zdrojů Reuters se jednání tento týden soustředí na čtyři pracovní okruhy: prosazování svobodné plavby a námořní bezpečnosti; uplatnění ekonomických opatření proti Íránu v případě, že průliv zůstane uzavřen; uvolnění námořníků a lodí, které nyní nemohou z oblasti odplout, a spolupráci s rejdařským odvětvím při obnovení lodní přepravy.
Klíčovou vodní cestu pro globální přepravu zejména ropy a zkapalněného zemního plynu od začátku března blokuje Írán v odvetě za izraelsko-americké údery na své území, a to navzdory nynějšímu příměří. Po krachu víkendových jednání mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu navíc začalo americké námořnictvo v pondělí blokovat přístup do íránských přístavů.
