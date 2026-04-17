17. 4. Rudolf
Zahraničí

Evropa má prostředky k odminování Hormuzu, řeší bezpečnost plavby

ČTK

Evropské země jako Belgie, Nizozemsko a Francie mají prostředky k odminování, kterými by mohly pomoci zajistit plavbu Hormuzským průlivem, řekla v pátek podle agentury Reuters stanici TF1 francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová.

Francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová.
Francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová.
Přibližně 40 zemí ochotných podílet se na mírové misi v Hormuzském průlivu po skončení konfliktu USA a Izraele s Íránem v pátek bude pod vedením Londýna a Paříže jednat na videokonferenci.

„Existují prostředky k poskytnutí plně zajištěné eskortní služby pro lodě, samozřejmě zcela neofenzivní, k umožnění jejich bezpečné plavby průlivem. Právě o tom se dnes bude jednat v Paříži,“ řekla Vautrinová.

Související

Schůzce budou předsedat francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer. Diskusi bude podle zdrojů Reuters předcházet konferenční hovor vysoce postavených diplomatů.

Podle dvou informovaných zdrojů Reuters se jednání tento týden soustředí na čtyři pracovní okruhy: prosazování svobodné plavby a námořní bezpečnosti; uplatnění ekonomických opatření proti Íránu v případě, že průliv zůstane uzavřen; uvolnění námořníků a lodí, které nyní nemohou z oblasti odplout, a spolupráci s rejdařským odvětvím při obnovení lodní přepravy.

Klíčovou vodní cestu pro globální přepravu zejména ropy a zkapalněného zemního plynu od začátku března blokuje Írán v odvetě za izraelsko-americké údery na své území, a to navzdory nynějšímu příměří. Po krachu víkendových jednání mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu navíc začalo americké námořnictvo v pondělí blokovat přístup do íránských přístavů.

Hormuzský průliv: brána do Perského zálivu
Hormuzský průliv: brána do Perského zálivu
Mohlo by vás zajímat
Čerpací stanice, Euro Oil.
MMF varuje před zastropováním cen energií, opatření podle něj zvýhodňují bohaté

Mezinárodní měnový fond (MMF) se staví skepticky k dočasným opatřením ke zmírnění cen energií, jako jsou cenové stropy či snižování daní u pohonných hmot. Takováto vládní opatření jsou podle něj nerozumná a nadměrně podporují bohaté domácnosti s vysokou spotřebou. S odvoláním na briefing Mezinárodního měnového fondu k situaci v Evropě to v pátek uvedla agentura DPA.

„Kvůli covidu jsme dětem sebrali dva roky života. Řekli jsme jim, že nemohou chodit ven, nemohly normálně navazovat vztahy a poznávat svět,“ připomíná dětský psychiatr Michal Považan.
Nenechte je „ležet na chodníku“. Dítěti s depresí musí pomoct hlavně rodiče, říká expert

Propadají úzkostem a pocitům, že jsou k ničemu. Svoje problémy pak „léčí“ psychofarmaky, která často získají jen tak od kamarádů. Nebo se začnou sebepoškozovat. O mladé generaci se proto hovoří jako o křehkých „sněhových vločkách“, které se snadno sesypou. Jenomže podle dětského psychiatra Michala Považana to mají dnešní dospívající opravdu těžké.

