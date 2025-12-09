Zahraničí

Jsme váš spojenec, ne problém, tepejte Rusko. Evropské lídry rozhodil Trumpův výpad

ČTK Maxim Hönig, ČTK, Politico
před 50 minutami
Nová americká bezpečnostní strategie, která věští starému kontinentu zkázu, zvedla mandle vrcholným evropským politikům. Německý kancléř Merz i polský premiér Tusk žádají větší ohled ke spojenci. Americký prezident Trump nicméně ještě přilil olej do ohně: označil Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině.
To, že teď chtějí Američané zachraňovat demokracii v Evropě, k tomu nevidím žádný důvod, zlobí se Merz
To, že teď chtějí Američané zachraňovat demokracii v Evropě, k tomu nevidím žádný důvod, zlobí se Merz | Foto: Reuters

"Myslím si, že jsou slabí. Ale také si myslím, že chtějí být politicky korektní. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat," prohlásil Trump o vysokých evropských představitelích v rozhovoru pro server Politico.

"Mluví, ale ničeho nedosahují, a válka prostě pokračuje dál," pokračoval dál Trump, který sám ještě před nástupem do Bílého domu sliboval ukončení konfliktu v řádu dnů. Trump také naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.

Související

Komentář: Tohle Evropu šokovalo. Trump vyslal zlobivému žákovi ostrý vzkaz

Donald Trump.

Co ale dosud nejostřejší Trumpův výpad proti evropským lídrům způsobilo? Nejspíš jejich předchozí odmítavá reakce na novou americkou bezpečností strategii, již Trumpova administrativa představila v pátek.

V této strategii viní Evropskou unii z nezvládnuté migrace a z hrozby totálního kulturního a civilizačního rozkladu Evropy. Dokument uvádí, že unie a další nadnárodní orgány podrývají politickou svobodu Evropy, která se prý potýká s cenzurou svobody slova, potlačováním politické opozice, prudkým poklesem porodnosti a ztrátou národní identity a sebevědomí.

Evropští lídři se už proti nové americké strategii ostře vymezili. "Drazí američtí přátelé, Evropa je vaším nejbližším spojencem, ne vaším problémem," ozval se jako jeden z prvních předseda polské vlády Donald Tusk. Jeho sobotní příspěvek na síti X, v němž ještě uvedl, že Spojené státy a Evropa mají  uplynulých 80 let společné nepřátele, se dočkal velké pozornosti. Za víkend se stal nejsledovanějším politickým komentářem na světě.

"America first, ne America alone," míní německý kancléř

Německý kancléř Friedrich Merz byl ve své úterní reakci ještě méně smířlivý. "Evropa a Německo se musejí stát mnohem nezávislejšími na Spojených státech, než jsou nyní," zdůraznil. Části strategie jsou podle něj pochopitelné, jiné jsou ale pro Evropu nepřijatelné. "Ani v americkém zájmu nemůže být přijít o spojence," podotkl Merz.

V rozhovorech se zástupci americké administrativy německý kancléř podle svých slov říká, že rozumí principu "America first", tedy Amerika na prvním místě. Dodal ale, že "America alone", tedy Amerika osamocená, bez evropských spojenců, nemůže být v zájmu současné americké vlády.

"To, že teď chtějí Američané zachraňovat demokracii v Evropě, k tomu nevidím žádný důvod. Kdyby ji bylo třeba zachraňovat, zvládli bychom to sami," doplnil zjevně dotčený německý kancléř.

Kallasová: "EU je samou podstatou svobody"

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová se v úterý proti strategii Spojených států rovněž ohradila, zároveň doporučila zaměřit výhrady především na Rusko.

Související

"Trumpovo" příměří situaci nevyřešilo. Thajsko a Kambodža na sebe útočí na hranicích

Thajsko, Kambodža, spor, voják

"Evropská unie je samou podstatou svobody," sdělila Kallasová. "Kritika týkající se svobod by měla mířit jiným směrem. Možná na Rusko, kde je zakázán nesouhlasný názor, kde jsou zakázána svobodná média, kde je politická opozice zakázána, kde je X či Twitter, tak jak my ho známe, ve skutečnosti rovněž zakázán," postěžovala si šéfka evropské diplomacie.

Podobně se vyjádřil předseda Evropské rady António Costa. V pondělí uvedl, že Evropa nemůže akceptovat hrozbu vměšování do své politiky.

Jak teď evropští politici na novou kritiku ze strany Trumpa zareagují?

 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj se při návštěvě Itálie setkal s papežem. Také už stihl popřát Babišovi

Zelenskyj se při návštěvě Itálie setkal s papežem. Také už stihl popřát Babišovi

"Kreml nepotřebuje všude vztyčit vlajku." Znalec nechápe trvalou zaslepenost Západu

"Kreml nepotřebuje všude vztyčit vlajku." Znalec nechápe trvalou zaslepenost Západu
0:45

"Jsou slabí a politicky korektní. Mluví a válka pokračuje," obul se Trump do Evropy

"Jsou slabí a politicky korektní. Mluví a válka pokračuje," obul se Trump do Evropy

Běloruské balóny vedly Litvu k vyhlášení nouzové situace. "Přehání," opáčil Lukašenko

Běloruské balóny vedly Litvu k vyhlášení nouzové situace. "Přehání," opáčil Lukašenko
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo Evropská unie (EU) USA reakce Polsko Donald Trump kritika

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Zelenskyj se při návštěvě Itálie setkal s papežem. Také už stihl popřát Babišovi

ŽIVĚ
Zelenskyj se při návštěvě Itálie setkal s papežem. Také už stihl popřát Babišovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 3 minutami
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

ŽIVĚ
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 50 minutami
Jsme váš spojenec, ne problém, tepejte Rusko. Evropské lídry rozhodil Trumpův výpad

Jsme váš spojenec, ne problém, tepejte Rusko. Evropské lídry rozhodil Trumpův výpad

Nová americká bezpečnostní strategie rozčílila vrcholné evropské politiky. Americký prezident v reakci řekl, že Evropu vedou slabí lidé.
před 1 hodinou
"Kreml nepotřebuje všude vztyčit vlajku." Znalec nechápe trvalou zaslepenost Západu
0:45

"Kreml nepotřebuje všude vztyčit vlajku." Znalec nechápe trvalou zaslepenost Západu

„Rusku nejde o území, má úplně jiný plán,“ tvrdí Michał Kujawski, polský novinář zaměřující se na region střední a východní Evropy.
před 1 hodinou
Končící zmocněnkyně pro lidská práva se chce ucházet o post ombudsmana

Končící zmocněnkyně pro lidská práva se chce ucházet o post ombudsmana

Šimáčková Laurenčíková po volbách ohlásila svůj konec ve funkci s tím, že strany nové vládní koalice mají jiný postoj k ochraně zranitelných skupin.
Aktualizováno před 2 hodinami
Vánoční knižní tipy: Nový Jo Nesbø, povídky Bellové i memoáry Anthony Hopkinse
Přehled

Vánoční knižní tipy: Nový Jo Nesbø, povídky Bellové i memoáry Anthony Hopkinse

Čekají nás nejdelší noci v roce, čas svařeného vína a večery s knihou. Nabízíme 16 tipů na knižní tituly, které stojí za to číst nebo darovat.
před 2 hodinami
Bartoníček: jak jsem poznal Babiše zblízka. 10 důvodů, proč se znovu chopil moci

Bartoníček: jak jsem poznal Babiše zblízka. 10 důvodů, proč se znovu chopil moci

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš je dnešním dnem vůbec prvním českým premiérem, kterému se podařilo z opozice vrátit do křesla předsedy vlády.
Další zprávy