Evropa se místo Číny stala koronavirovým epicentrem, země zavírají hranice

Evropa se nyní místo Číny stala epicentrem pandemie koronaviru, řekl v pátek šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Itálie, která je po Číně nejpostiženější zemí, ohlásila prudký nárůst úmrtí, infekci zde dosud podlehlo 1266 z takřka 18 000 nakažených.

Evropské státy přikročily k tvrdým opatřením - izolují postižené oblasti, uzavírají hranice, ruší výuku ve školách a omezují dopravu a provoz obchodů, restaurací či sportovišť. Počet nakažených stoupá i v USA, kde byl vyhlášen stav nouze, či v Íránu; naopak v Číně a v Jižní Koreji se nově infikovalo méně lidí než v předchozích dnech. V Česku, které také uzavírá hranice, je 141 potvrzených případů. Dopady pandemie vedle obyvatel pociťuje i hospodářství.

Celosvětově se novým typem koronaviru, který vyvolává nemoc COVID-19, nakazilo přes 140 000 osob, z nichž více než 5000 infekci podlehlo. Na Čínu připadá více než 3000 obětí, zemi se ale podařilo nákazu zpomalit a za čtvrtek oznámila jen osm nových případů a sedm úmrtí.

V Itálii během posledních 24 hodin počet obětí prudce stoupl o 250 na 1266. Počet potvrzených případů v této jihoevropské zemi vzrostl na 17 660 z předchozích 15113, což je nárůst přibližně o 17 procent.

Španělsko vyhlásí nouzový stav, Rakušané a Němci zavírají školy

Počet nemocných rychle roste ve Španělsku, kdy za den přibylo přibližně 1200 nakažených na celkových 4209, počet mrtvých stoupl z 84 na 120. Vláda v sobotu vyhlásí 15denní nouzový stav. Regionální katalánská vláda uzavřela u Barcelony čtyři obce, kterým nařídila 14denní karanténu.

Rakousko vyhlásilo karanténu pro alpské údolí Paznauntal v Tyrolsku a od pondělí v celé zemi budou na týden zavřeny obchody s výjimkou potravin, drogérií nebo lékáren. Alpská republika dále zavádí kontroly na hranicích se Švýcarskem a ruší letecké spojení s touto zemí, Španělskem a Francií. Od příští středy se rovněž uzavřou školy a školky.

Školy uzavírá většina z 16 německých spolkových zemí. V Hesensku a Braniborsku bude výuka sice pokračovat, ale žáci nebudou mít povinnost docházet na vyučování. Výuku přerušily i Estonsko, Švýcarsko, Bulharsko, Černá Hora či Lucembursko.

Češi, Poláci a Dánové zakazují vstup do země, EK nesouhlasí

V Česku platí nouzový stav a vláda od půlnoci na pondělí zakázala cizincům vstup do země a Čechům cestování do zahraničí. Od neděle zavádí stejné opatření Polsko a od soboty Dánsko. S takovými opatřeními členských států Evropské unie ale nesouhlasí Evropská komise, podle které by země měly dát přednost spíše zdravotním kontrolám na hranicích.

Počet případů koronaviru vedle Evropy prudce stoupá v Íránu, který eviduje více než 11 000 nakažených a 514 obětí, což je nejvíc ze všech blízkovýchodních států.

USA hlásí zhruba 2000 nakažených a přes 40 mrtvých, ale kritici bilanci infikovaných považují spíše za zlomek skutečného počtu kvůli nedostatečnému testování. Americký prezident Donald Trump, který kritiku postupu vlády odmítá, v pátek vyhlásil v celých USA stav nouze. Opatření podle něj dává vládě k dispozici až 50 miliard dolarů na boj s nákazou. Akcie v USA vzápětí výrazně zpevnily; Dow Jonesův index vzrostl o 9,36 procenta na 23 185,62 bodů.

Koronavirová nákaza se postupně objevuje i v dosud relativně nezasažené Africe. První případy dnes oznámily Ghana, Gabon, Keňa, Súdán, Etiopie a Guinea.

V Jižní Koreji se situace lepší

Situace se podle dostupných čísel naopak lepší v Jižní Koreji, kde úřady poprvé od začátku šíření koronaviru na začátku ledna zaznamenaly více uzdravených než nově nakažených. Počet infikovaných vzrostl o 110, celkem Soul eviduje 7979 případů.

Po celém světě se kvůli ochranným opatřením zhoršují ekonomické vyhlídky. Významný propad v pátek zaznamenaly evropské akcie, burzy v Paříži, Miláně a Madridu hlásí nejvyšší propady od svého založení. Burza v Londýně klesla nejvíce od října 1987, ta frankfurtská od roku 1989. Významně kvůli zákazu cestování z Evropy do USA klesly hlavně akcie aerolinek. Německá vláda se ve snaze minimalizovat dopady šíření viru rozhodla ekonomiku země podpořit částkou až půl bilionu eur (zhruba 13 bilionů Kč).