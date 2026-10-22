Evropa hledá zástupce pro jednání s Putinem, do hry vstupuje finský prezident Stubb

Evropské vlády si stále více uvědomují, že by brzy mohlo být nutné vybrat zástupce, který bude moct vést přímá jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně rusko-ukrajinského konfliktu. Otázkou však zůstává, kdo by to měl být, informoval server Politico. Podle serveru je jedním z možných kandidátů nynější prezident Finska Alexander Stubb.
„Prezident Putin nepovažuje Evropskou unii za autoritu,“ komentoval podle serveru český prezident Petr Pavel skutečnost, že Putin odmítá mluvit s nynějšími evropskými představiteli, například předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nebo francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
Pavel uvedl, že by si EU měla vybrat jednoho zástupce, případně skupinu vyjednavačů, kteří za ni budou mluvit. Podle něj se nemusí nutně jednat o zástupce EU nebo NATO.
Jedním z důvodů, který opětovně rozproudil debatu na toto téma, je skutečnost, že šéf Bílého domu Donald Trump v posledních dnech s Moskvou jedná za zády evropských spojenců, připomíná server.
Evropa si proto uvědomuje, že aby mohla hájit vlastní zájmy a posílit schopnost Kyjeva bránit se, potřebuje s Kremlem přímý diplomatický styk.
Politico uvádí, že existují dva hlavní důvody, proč by jako zástupce Evropy pro vyjednávání s Putinem mohl být vybrán finský prezident.
Stubb je podle serveru evropským lídrem, který má zřejmě nejlepší vztahy s Trumpem. Finsko má zároveň s Ruskem historické zkušenosti. Země sdílejí 1340 kilometrů dlouhou hranici, v minulosti proti sobě vedly války.
Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. I přes protiruské sankce Trump nedávno nečekaně oznámil, že s Putinem dohodl okamžité dodávky ruské nafty na americký a světový trh.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se spolu s dalšími evropskými lídry v úterý v Oslu sešel s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem. Podle mluvčí Evropské komise projednávali otázky území, bezpečnosti a poválečné prosperity Ukrajiny. Witkoff ve středu z Norska odcestoval do Petrohradu k jednání s Putinem.
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