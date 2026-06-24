Evropa další den bojovala s vedry, ve Francii a Británii padaly rekordy

V západní Evropě ve středu pokračovala extrémní vedra, která bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii druhý den po sobě padl rekord nejteplejšího dne v historii měření od roku 1947, když průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 30 stupňů Celsia.
Úterní rekord byl 29,8 stupně. Vysoké teploty ve Francii také způsobily výpadky dodávek elektřiny v Bretani na západě země a kvůli vedrům zůstaly desítky tisíc domácností bez proudu. V Paříži padl teplotní rekord, když tamní teploty dosáhly 40,9 stupně.
Také v Británii středeční počasí lámalo rekordy. Meteorologové zaznamenali nejvyšší červnovou teplotu v Charlwoodu na jihu Anglie, kde naměřili 35,7 stupně Celsia. Původní rekord činil 35,6 stupně. Británie rovněž zažila jednu z nejteplejších nocí v historii, když teplota z úterý na středu v anglické obci Brize Norton v noci klesla nejníže na 22,3 stupně Celsia.
Úřady v Anglii a Walesu, kde platí varování před extrémním vedrem, uzavřely přes tisícovku škol. Nezvykle vysoko vzrostly teploty také na severu země ve Skotsku, kde se rtuť přiblížila 30 stupňům.
Vysoké teploty dál panují také ve Španělsku, kde ve středu místní meteorologická služba Aemet informovala, že země zaznamenala v pondělí a úterý nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Průměrná teplota za celý den dosáhla v pondělí 28,08 stupně a v úterý pak 28,17 stupně Celsia.
Předchozí rekord z 30. června 2025 činil 28,01 stupně. V některých částech Španělska padly také celoroční rekordy. Například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech 43,7 stupně, což je pro region celoroční rekord. Podle meteorologů však čeká většinu Španělska ochlazení.
Výpadek elektřiny ve francouzském Quimperu, hlavním městě bretaňského departementu Finistère, byl poprvé ohlášen již v úterý večer a zasáhl bezmála 120.000 odběratelů. Kvůli poruše transformátoru způsobené vysokými teplotami zůstává ve středu bez elektřiny přibližně 68.000 domácností, uvedla místní prefektura.
Finistère patří mezi 58 francouzských departementů, pro něž ve středu platí nejvyšší, červená výstraha před vlnou veder. Vlna veder, která vládne nad Francií od 17. června, vytlačila rtuť teploměrů na hodnotu 40 stupňů nebo vyšší ve více než 50 departementech, zejména na západě a jihu země.
Extrémní vedra sužují i seniory ve Švýcarsku, kde pro ně kina spolu s místními samosprávami organizují denní promítání v klimatizovaných sálech. Cílem projektu je v nynějším extrémním počasí nabídnout starším lidem možnost ochladit se. V Ženevě tento týden dosáhnou podle meteorologů teploty 36 stupňů Celsia a podobná bude situace i v ostatních částech země.
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