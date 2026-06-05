Evropa by mohla mít o jeden stát míň. Ve hře je plán na spojení dvou sousedních zemí

Moldavské úřady otevřeně připustily možnost připojení k Rumunsku. Moldavský vicepremiér Eugen Osmochescu v rozhovoru pro server Euractiv naznačil, že sjednocení obou států by mohlo sloužit jako záložní varianta v případě, že by evropská integrace nepřinesla očekávané výsledky. Tuto možnost výslovně označil za „plán B“.
Podle Osmochesca by sjednocení mohlo být ve hře, pokud by po roce 2028 došlo k zablokování nebo výraznému zpomalení přístupových jednání s Evropskou unií.
Hlavní prioritou Kišiněva nicméně zůstává plynulé pokračování vyjednávacího procesu a podpis přístupové smlouvy s EU do konce roku 2028.
Dvoumilionový stát ve východní Evropě momentálně intenzivně přizpůsobuje domácí legislativu evropským standardům. Tamní úřady však zároveň varují před sílícím ruským tlakem a hybridními operacemi, které se snaží podporu integrace podkopat.
Vicepremiér v rozhovoru pro Euractiv upozornil, že Moldavsko potřebuje jasný signál o pokroku v jednáních, aby si vláda udržela podporu veřejnosti pro reformy.
Kromě plnohodnotného členství se diskutuje také o různých formách mezistupňové spolupráce, jako je přidružené členství bez hlasovacího práva. Podle Osmochesca by i tyto kroky pomohly upevnit reformy a posílit vazby země na Evropu.
Rumunská cesta jako zkratka do EU
Pokud by však integrační snahy ztroskotaly, scénář sjednocení s Rumunskem je podle vicepremiéra reálnou alternativou. Poukázal přitom na úzké kulturní i historické vazby a na fakt, že významná část moldavské populace již dnes vlastní rumunské občanství.
Zároveň však přiznal, že by takový krok vyžadoval zásadní finanční a politická rozhodnutí. V tuto chvíli jde podle něj pouze o hypotetický scénář.
Bukurešť se k této variantě staví otevřeně. Rumunská vláda již dříve deklarovala, že je připravena jednání o možném sjednocení zahájit. Podmínkou je však jasná podpora této iniciativy v Kišiněvu, která musí vzejít z demokratické volby občanů a oboustranného souhlasu.
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