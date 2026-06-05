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Zahraničí

Evropa by mohla mít o jeden stát míň. Ve hře je plán na spojení dvou sousedních zemí

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Moldavské úřady otevřeně připustily možnost připojení k Rumunsku. Moldavský vicepremiér Eugen Osmochescu v rozhovoru pro server Euractiv naznačil, že sjednocení obou států by mohlo sloužit jako záložní varianta v případě, že by evropská integrace nepřinesla očekávané výsledky. Tuto možnost výslovně označil za „plán B“.

Bucharest, Romania - March 27 2022: Map of Romania, Europe, European Union, with state borders, capital cities, rivers and seas, close up
Bukurešť se k této variantě staví otevřeně. Rumunská vláda již dříve deklarovala, že je připravena jednání o možném sjednocení zahájit. Foto: Profimedia
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Podle Osmochesca by sjednocení mohlo být ve hře, pokud by po roce 2028 došlo k zablokování nebo výraznému zpomalení přístupových jednání s Evropskou unií.

Hlavní prioritou Kišiněva nicméně zůstává plynulé pokračování vyjednávacího procesu a podpis přístupové smlouvy s EU do konce roku 2028.

Dvoumilionový stát ve východní Evropě momentálně intenzivně přizpůsobuje domácí legislativu evropským standardům. Tamní úřady však zároveň varují před sílícím ruským tlakem a hybridními operacemi, které se snaží podporu integrace podkopat.

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Vicepremiér v rozhovoru pro Euractiv upozornil, že Moldavsko potřebuje jasný signál o pokroku v jednáních, aby si vláda udržela podporu veřejnosti pro reformy.

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Kromě plnohodnotného členství se diskutuje také o různých formách mezistupňové spolupráce, jako je přidružené členství bez hlasovacího práva. Podle Osmochesca by i tyto kroky pomohly upevnit reformy a posílit vazby země na Evropu.

Rumunská cesta jako zkratka do EU

Pokud by však integrační snahy ztroskotaly, scénář sjednocení s Rumunskem je podle vicepremiéra reálnou alternativou. Poukázal přitom na úzké kulturní i historické vazby a na fakt, že významná část moldavské populace již dnes vlastní rumunské občanství.

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Zároveň však přiznal, že by takový krok vyžadoval zásadní finanční a politická rozhodnutí. V tuto chvíli jde podle něj pouze o hypotetický scénář.

Bukurešť se k této variantě staví otevřeně. Rumunská vláda již dříve deklarovala, že je připravena jednání o možném sjednocení zahájit. Podmínkou je však jasná podpora této iniciativy v Kišiněvu, která musí vzejít z demokratické volby občanů a oboustranného souhlasu.

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