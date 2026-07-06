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Zahraničí

"Evropa a USA se potřebují." Nizozemsko uzavřelo obranné dohody za tři miliardy eur

ČTK

Nizozemsko v úterý na Fóru obranného průmyslu, který se koná před summitem NATO, oznámí obranné dohody a plány v hodnotě více než tři miliardy eur (72,6 miliardy Kč). V rozhovoru s agenturou Reuters to uvedla nizozemská ministryně obrany Dilan Yesilgozová.

NATO command and control handover ceremony in Valga
Nizozemská ministryně obrany Dilan Yeşilgözová. REUTERS/Ints KalninsFoto: REUTERS – Ints Kalnins
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Podle ministryně Nizozemsko oznámí mimo jiné partnerství s Belgií v oblasti protivzdušné obrany a s Británií v oblasti námořních plavidel. Dodala také, že země usiluje o zapojení do dalších společných projektů s Německem.

"Máme několikaúrovňové plány se zeměmi kolem nás v rámci NATO," uvedla ministryně. "Pro Nizozemsko to bude výrazně více než tři miliardy eur, které budou představovat nové nejen přísliby, ale konkrétní plány," dodala Yesilgozová bez bližších detailů.

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Podobná oznámení se očekávají i od dalších zemí. Evropští spojenci z NATO chtějí ukázat, že více investují do obrany, jak požaduje americký prezident Donald Trump, poznamenala agentura Reuters.

Americký vůdce se k lídrům dalších 31 států NATO připojí na summitu, který začíná v úterý večer slavnostní večeří a bude pokračovat ve středu zasedáním nejvyššího orgánu aliance, kterým je Severoatlantická rada.

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Podle nizozemské ministryně obrany se Evropa a Spojené státy vzájemně potřebují. "Potřebujeme jeden druhého, kvůli vlastní bezpečnosti a ochraně," uvedla. Zároveň dodala, že je třeba, aby "Evropa více investovala do vlastní obrany a obranného průmyslu bez ohledu na to, kdo právě sídlí v Bílém domě".

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