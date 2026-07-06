"Evropa a USA se potřebují." Nizozemsko uzavřelo obranné dohody za tři miliardy eur

Nizozemsko v úterý na Fóru obranného průmyslu, který se koná před summitem NATO, oznámí obranné dohody a plány v hodnotě více než tři miliardy eur (72,6 miliardy Kč). V rozhovoru s agenturou Reuters to uvedla nizozemská ministryně obrany Dilan Yesilgozová.
Podle ministryně Nizozemsko oznámí mimo jiné partnerství s Belgií v oblasti protivzdušné obrany a s Británií v oblasti námořních plavidel. Dodala také, že země usiluje o zapojení do dalších společných projektů s Německem.
"Máme několikaúrovňové plány se zeměmi kolem nás v rámci NATO," uvedla ministryně. "Pro Nizozemsko to bude výrazně více než tři miliardy eur, které budou představovat nové nejen přísliby, ale konkrétní plány," dodala Yesilgozová bez bližších detailů.
Podobná oznámení se očekávají i od dalších zemí. Evropští spojenci z NATO chtějí ukázat, že více investují do obrany, jak požaduje americký prezident Donald Trump, poznamenala agentura Reuters.
Americký vůdce se k lídrům dalších 31 států NATO připojí na summitu, který začíná v úterý večer slavnostní večeří a bude pokračovat ve středu zasedáním nejvyššího orgánu aliance, kterým je Severoatlantická rada.
Podle nizozemské ministryně obrany se Evropa a Spojené státy vzájemně potřebují. "Potřebujeme jeden druhého, kvůli vlastní bezpečnosti a ochraně," uvedla. Zároveň dodala, že je třeba, aby "Evropa více investovala do vlastní obrany a obranného průmyslu bez ohledu na to, kdo právě sídlí v Bílém domě".
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