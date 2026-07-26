Evakuovaní lidé se nevrátí domů, dokud nebude požár u Bordeaux pod kontrolou

Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou, uvedla místní prefektka Sophie Brocasová.
Ta zároveň vyloučila, že by postižená města v pondělí čekal běžný pracovní den, mimo jiné i s ohledem na možné zhoršení situace v úterý v důsledku očekávaného nárůstu teplot.
V Paříži se v pondělí dopoledne pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona uskuteční k jednání o současných požárech sejde krizová meziresortní skupina.
Vzhledem k tomu, že silný vítr způsobuje další šíření plamenů, bylo uzavřeno 60 kilometrů hlavní dálnice A63 z Bordeaux ke španělským hranicím, uvedla televize France24 s odvoláním na regionální úřady. Železniční společnost SNCF současně oznámila, že rovněž zastavila provoz vlaků jižně od Bordeaux na úseku dlouhém přibližně 100 kilometrů.
Český hasičský vrtulník ve Francii v sobotu pomáhal chránit obec Le Temple, kterou plameny prakticky obklíčily, uvedl hasičský záchranný sbor. „Požár v departementu Gironde zasáhl okolo 30 tisíc hektarů. Pracovali jsme ve formaci s francouzským vrtulníkem a kolegy ze Slovenska,“ dodali hasiči na síti X.
Macron poděkoval českým hasičům
Čechů za pomoc poděkoval také prezident Macron krátkou zprávou v češtině.
Obrovský lesní požár, který pustoší jihozápad Francie, vytvořil nebezpečný mrak typu pyrocumulonimbus. Jde o jev, který v této zemi dosud nebyl zaznamenán, sdělil agentuře AFP mluvčí francouzských hasičů.
Formaci, nazývanou také cumulonimbus flammagenitus, lze pozorovat při sopečných erupcích nebo, jako v tomto případě, když lesní požár zahřívá vzduch v přízemní vrstvě, což způsobuje jeho rychlý vzestup. Stoupající vzduch se ochlazuje a vytváří „ohnivý mrak“. Jde o turbulentní masu, která může generovat vlastní větry, které požáry ještě zhoršují.
Zejména v prvních dnech probíhala evakuace velmi hekticky, týká se to například pobřežní vesnice Le Porge, kde se již ve čtvrtek brzy ráno obloha zbarvila do oranžova. Podle reportérů agentury AFP stoupaly obláčky kouře ze spálených nebo praskajících kmenů stromů mezi Le Porge a vesnicí Lege-Cap-Ferret na jihu.
Mezi stovky obyvatel žijících na okraji lesa, kteří museli rychle opustit své domovy, patřil i 69letý Patrick Martineau. O evakuaci se dozvěděl tak, že policie bušila na dveře všech domů. „Je to trochu děsivé,“ řekl agentuře AFP. „Když jsme si tady kupovali dům, nikdy nás nenapadlo, že by tu mohlo hrozit nebezpečí požáru,“ dodal.
V sousední vesnici Lege-Cap-Ferret strávila Elke Urbainová se svými dvěma dcerami noc v obecním sále. „Byly jsme na pláži a řekli nám, ať se vrátíme do kempu pro naše věci,“ uvedla padesátiletá žena z Belgie. „Nemáme strach, protože se o nás starají, ale je nám líto místních obyvatel,“ dodala.
Požáry ve Francii od začátku podle sobotního vyjádření ministra vnitra Laurent Nuňez spálily rekordních téměř 98 tisíc hektarů. Podle dat ze satelitního systému EFFIS plocha spálená letos při požárech ve Francii překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Podle těchto dat od začátku roku k sobotě ve Francii shořelo zhruba 69 473 hektarů, zatímco za celý rok 2022 to bylo 66 300 hektarů.
Kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe.
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