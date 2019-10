Chyba hasičů. Věžák v Londýně měli podle zprávy evakuovat rychleji, zemřelo 72 lidí

Sedmadvacet členských zemí Evropské unie v úterý formálně stvrdilo další odklad brexitu, který už v pondělí dojednali diplomaté. Na Twitteru o tom informoval předseda Evropské rady Donald Tusk. Brity zároveň varoval, že by mohl být aktuální odklad posledním. "EU27 formálně přijala odklad. Mohl by to být poslední. Prosím, využijte daný čas, jak nejlépe to půjde," napsal.

Spojené království mělo EU původně opustit již 29. března, dalším termínem byl 12. duben a nyní 31. říjen. Podle dnes schváleného odkladu by měla Británie z EU odejít nejpozději 31. ledna příštího roku.

Evropská sedmadvacítka se již v pondělí dohodla, že schválí odklad brexitu do konce ledna 2020. Pokud ale Británie schválí "rozvodovou" dohodu před uplynutím nové lhůty, může opustit unii dříve, a to k prvnímu dni následujícího měsíce. Britský premiér Boris Johnson odklad přijal.

Odklad v pondělí předběžně schválili velvyslanci 27 zemí EU. Dnes se v Bruselu sešly i písemné souhlasy lídrů jednotlivých států, kteří museli stanovisko formálně stvrdit.