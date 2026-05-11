Evakuace na Tenerife se zkomplikovala, loď s hantavirem připluje do přístavu

ČTK

Poslední fáze evakuace lidí z lodi MV Hondius, kde se šířila nákaza hantavirem, se v pondělí odpoledne kvůli větru zkomplikovala. Loď nakonec bude muset připlout do přístavu na Tenerife, oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví. Z plavidla by mělo vystoupit 28 lidí, sdělila dříve ministryně Mónica Garcíová. Pak by loď měla odplout do Nizozemska.

Loď MV Hondius, kde se šířila nákaza hantavirem.Foto: AP
Loď se dosud nacházela poblíž přístavu, ale neměla přímý kontakt s pevninou a molem. Španělské úřady tento postup zvolily kvůli obavám místní vlády ze zavlečení hantaviru na Tenerife. Pokračování evakuace za použití menšího člunu z lodi nacházející se na moři však odpoledne zkomplikoval vítr. "Plavidlo zůstane v přístavu nejkratší možnou dobu pro zajištění bezpečnosti cestujících a příslušníků evakuačního opatření," uvedlo ministerstvo. Již dříve úřad uváděl, že chce evakuace cestujících a některých členů posádky dokončit do 20:00 SELČ.

V pondělí odpoledne Garcíaová uvedla, že loď opustí 28 lidí; na palubě zůstane 26 členů posádky. Dříve ministryně uváděla jiné počty. Z Tenerife podle zpráv ministerstva zdravotnictví z dnešního odpoledne nakonec odletí dvě letadla - jedno s cestujícími, kteří směřují do Evropy, další s cestujícími do Oceánie.

Na palubě do Nizozemska poplují podle dřívějších informací pouze členové posádky a podle šéfky španělské civilní obrany Virginia Barconesová loď poveze také tělo jedné ze tří obětí hantaviru, jež cestovaly na této lodi.

Výletní loď MV Hondius, plující pod Nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna. Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.

Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvila loď na Kapverdech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity. Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila tuto neděli.

