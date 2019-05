Zelené evropské volby: Pro mladé je klima klíčové, Česko fandí spíš průmyslu

"Hlasujete pro budoucí životní podmínky lidstva," apelovala před volbami do Evropského parlamentu švédská aktivistka Greta Thunbergová, šestnáctiletá studentka nominovaná na Nobelovu cenu míru. Sama ještě volit nemůže, stejně jako tisíce středoškoláků, kteří v evropských městech stávkují v rámci hnutí Fridays for future, aby upozornili na nečinnost politiků v boji proti změnám klimatu. Podle nejrůznějších průzkumů je právě životní prostředí to, co mladé lidi nejvíce znepokojuje.

Průzkum britské společnosti Ipsos MORI v jedenácti zemích EU včetně Česka ukázal, že i mezi mladými voliči do třiceti let je ochrana životního prostředí klíčová. Bude se podle ní rozhodovat 75 procent dotázaných. V Česku je to o šest procentních bodů méně. Na globální oteplování ale myslí při rozhodování, koho zvolit do europarlamentu, také starší voliči.

Reagují na to i evropští politici. Ochrana klimatu už není jen programem zelených, za svou ji berou i klasické strany. Vlády devíti států, včetně Francie, Nizozemska či Belgie, minulý týden ve společném dokumentu vyzvaly Evropskou unii, aby byla nejpozději v roce 2050 neutrální z hlediska emisí skleníkových plynů.

Zájem o životní prostředí zelené strany neposiluje, spíše naopak. "Musí si hledat další témata, na která se soustředí, jako je například rovnost mezi muži a ženami, ochrana menšin, migrace a podobně," vysvětluje deníku Aktuálně.cz politolog Petr Kaniok z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Voliče, kterým dělá starosti budoucnost planety, láká například strana založená současným francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem Republika vpřed!. Podle Macrona by EU měla investovat do přechodu na udržitelné zdroje energie až jeden bilion eur do roku 2024.

Také Němec Manfred Weber z Evropské lidové strany má plán, jak planetu chránit. Do svého programu zahrnul boj proti jednorázovému plastu. Bavorský politik je v Bruselu známý jako umírněný a vlivný politik a podle průzkumů veřejného mínění má největší šanci stát se novým šéfem Evropské komise, klíčové instituce, která navrhuje unijní legislativu.

"Ochrana klimatu není na Západě nijak konfliktní téma. Shodnou se na něm konzervativci, socialisté i křesťanští demokraté," komentuje to politolog Petr Kaniok.

Chránit planetu i průmysl

V Česku je to ale jinak. Zatímco ve Skandinávii a na západě Evropy se prosazují kroky na ochranu životního prostředí, premiér Babiš je skeptičtější. Před cestou na summit EU do Rumunska například prohlásil, že by se klima nemělo chránit na úkor průmyslu. "Měli bychom být racionální," řekl premiér, podle něhož je důležité, aby po květnových volbách neseděli v europarlamentu "anarchisté typu zelení nebo piráti".

Babišovo hnutí ANO je v Česku podle odhadů favoritem voleb do evropského parlamentu.

Politolog z Masarykovy univerzity vysvětluje menší zájem o životní prostředí i tím, že v eurovolbách hrají nejdůležitější roli národní témata. "Záleží na tom, co se v dané zemi děje a jaké otázky jsou pro její obyvatele nejpalčivější," popisuje Petr Kaniok. "U nás jsme se k tomu ještě nedostali, protože důležitější je hospodářský růst a sociální politika," dodává.

Video: Za ochranu klimatu se protestuje i v Praze