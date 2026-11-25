Europoslanci ve středu v rezoluci vyzvali českou vládu, aby zajistila, že systém financování České televize a Českého rozhlasu bude v souladu s právem EU, zaručí udržitelné a předvídatelné financování obou veřejnoprávních médií a bude obsahovat pojistky proti politickým zásahům do jejich práce.
Pro rezoluci týkající se změny financování veřejnoprávních médií v ČR hlasovalo 442 z 647 přítomných europoslanců. Proti jich bylo 158 a 47 se zdrželo.
Poslanci v usnesení také vyzvali českého premiéra Andreje Babiše, aby plně vyřešil svůj střet zájmů v souladu s unijní legislativou.
Podle Evropského parlamentu v České republice hrozí oslabování demokratických kontrolních mechanismů.
Ministr kultury Oto Klempíř ve Sněmovně novinářům řekl, že se s rezolucí ještě neměl prostor seznámit, komentovat ji proto nemůže.
Usnesení se nevyjadřuje k tomu, jakým způsobem mají být veřejnoprávní média financována, ani nevyzývá k ponechání poplatků. Požaduje však, aby „jakákoliv reforma poskytovala dostatečné, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje“ pro plnění úkolů České televize a Českého rozhlasu.
Europoslanci také žádají, aby reforma obsahovala „efektivní pojistky proti politickému zasahování“ do práce médií.
Europarlament „vyzývá české zákonodárce, aby zajistili, že národní legislativa bude v plném souladu s EMFA (Evropský akt o svobodě médií, pozn. ČTK) a článkem 2 Smlouvy o Evropské unii“.
Právě EMFA členské státy zavazuje k předvídatelnému financování veřejnoprávních médií. Europoslanci také chtějí, aby Evropská komise „aktivně monitorovala legislativní proces v Česku“ a vyhodnocovala, zda jsou zaváděné změny v souladu s legislativou EU.
Evropský parlament v rezoluci „vyzývá českého premiéra, aby plně, ověřitelně a trvale vyřešil svůj střet zájmů“. Babiš tvrdí, že už tak učinil, Evropská komise ale o tom zatím není přesvědčena.
Podle přijaté rezoluce nový zákon o státních zaměstnancích, zmírňování národní legislativy ohledně střetu zájmů i střet zájmů samotného Babiše směřují k systematickému oslabování demokratických mechanismů kontroly.
Podle rezoluce by česká vláda měla jednat o změnách financování s vedením i zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu. Projednávání se podle usnesení má uskutečnit v rámci „transparentního legislativního procesu, patřičné parlamentní debaty a široké a smysluplné veřejné konzultace“.
Europoslanci naopak zkritizovali hlasování v prvním čtení, které se uskutečnilo před tím, než vystoupili na plénu české Poslanecké sněmovny všichni přihlášení zákonodárci.
Pro rezoluci hlasovali především europoslanci z frakcí, jejichž členové se podepsali pod její návrh. Jedná se o kluby Evropské lidové strany, Socialistů a demokratů, Obnovy Evropy, Zelených a Levice. Proti hlasovali hlavně europoslanci z frakcí Patrioti pro Evropu a Evropy suverénních národů.
Rozdělila se frakce Evropských konzervativců a reformistů. Drtivá většina členů klubu se zdržela či hlasovala proti. Rezoluci ale podpořili poslanci za ODS.
Podle organizace Reportéři bez hranic (RSF) vyslal Evropský parlament české vládě signál. Rezoluce je podle zástupkyně RSF Julie Majerczakové také apel na Evropskou komisi, aby jednala.
„Pro komisi nastal čas podpořit bezprecedentní mobilizaci českých občanů a zaměstnanců veřejnoprávních médií a vydat varování (české) vládní koalici,“ uvedla Majerczaková.
Jednou z navrhovatelek rezoluce byla slovenská europoslankyně Veronika Cifrová Ostrihoňová z frakce Obnova Evropy. Podle ní změna financování představuje vážné riziko pro redakční nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Financováním přímo ze státního rozpočtu by totiž podle ní vzrostlo riziko politického tlaku na veřejnoprávní média.
Způsob projednání návrhu zákona v prvním čtení v české Sněmovně „vyvolává vážné obavy o kvalitu demokratických procesů v České republice“, uvedla v prohlášení pro ČTK. Česká vládní koalice, která změnu prosazuje, odmítá, že by chtěla zasahovat do nezávislosti veřejnoprávních médií.
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