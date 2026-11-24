Evropský parlament v úterý schválil opatření, jehož cílem je stabilizovat vývoj ceny emisních povolenek v systému ETS. Europoslanci souhlasili s navýšením takzvané rezervy tržní stability, což má vést k poklesu množství povolenek, které budou stažené z trhu.
Podle kompromisní dohody mezi EP a členskými státy unie se kapacita rezervy zvýší ze 400 milionů povolenek na 700 milionů povolenek. Opatření je součástí snahy omezit dopad plateb za vypouštění skleníkových plynů na ceny elektřiny.
Evropská komise v dubnu původně navrhovala pozastavení mechanismu zneplatňování. Podle většinového názoru europoslanců by to však vedlo k nežádoucím výkyvům.
Podle zpravodaje Pierfrancesca Marana z frakce socialistů a demokratů (S&D) nalezený kompromis spojuje „klimatické ambice a průmyslovou konkurenceschopnost“. Navýšení rezervy by mělo posílit její funkci při vyvažování nabídky a poptávky.
Rezerva byla zavedena v roce 2019. Tehdy unie reagovala na situaci, kdy podle ní bylo v oběhu příliš velké množství povolenek, které se nahromadily v předchozích letech.
To stlačovalo jejich ceny dolů. Rezerva měla zajistit, že na trhu nebude příliš vysoký převis nabídky nad poptávkou. Rezerva odebírá povolenky z aukcí, když jejich celkový počet na trhu překoná určené limity, čímž omezuje nabídku; naopak, kdyby povolenek bylo příliš málo, tak může uvolnit jejich dodatečné množství.
Systém zneplatňování povolenek, kdy je v rezervě jisté množství povolenek, začal fungovat od roku 2023.
Na revizi systému povolenek tlačí Česká republika společně s některými dalšími zeměmi, které systém kritizují, protože podle nich nadměrně zatěžuje evropský průmysl.
Tím ho podle nich znevýhodňuje v konkurenci s podniky mimo EU. Současná česká vláda také velmi kritizuje systém emisních povolenek ETS2, který by mohl v budoucnosti v citelnější míře dopadnout na domácnosti například kvůli možnému růstu cen paliv a tepla.
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