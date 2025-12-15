Přeskočit na obsah
Benative
16. 12. Albína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Europoslanci chtějí zabránit cenovému šoku z povolenek. Nerudová to má na povel

ČTK

Evropský parlament dnes pověřil českou europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS2.

Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka, Mendelova univerzita
Nedopustím, aby na ETS2 doplatili čeští občané, dušuje se europoslankyně Danuše Nerudová.Foto: Jakub Plíhal
Reklama

Cílem je posílit cenové brzdy tak, aby systém neznamenal cenové šoky pro domácnosti a zároveň dostatečně financoval přechod na úspornější technologie, uvedla Nerudová v tiskovém prohlášení.

"Nedopustím, aby na ETS2 doplatili čeští občané. Chci prosadit takové úpravy, které získají širokou podporu Evropského parlamentu a zajistí, že účet za transformaci nebude nespravedlivě ležet na domácnostech," uvedla Nerudová.

Změny ETS2 ze strany Evropské komise jsou podle ní první krok, ale nestačí. "Je například potřeba ještě pečlivěji a důrazněji tlumit případné cenové výkyvy. Právě tyto mezery musíme s partnery napříč institucemi odstranit, aby se lidé nestali obětí cenových šoků," dodala česká europoslankyně.

Související

Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě.

Reklama
Reklama

Nerudová nyní připraví za Evropský parlament vyjednávací pozici. Jejím cílem je, aby ETS2 neznamenal nekontrolované zdražování tepla a dopravy, ale kombinaci silných cenových brzd a cílené podpory zranitelných domácností.

Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.

Nový český premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve reagoval, že odklad emisních povolenek ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný a že jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.

ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.

Reklama
Reklama
Reklama