Europol zveřejnil nejhledanější zločince. Jsou mezi nimi i Češi

Evropský policejní úřad Europol ve čtvrtek spustil novou kampaň, jejímž cílem je najít nejhledanější evropské zločince, kteří nadále unikají spravedlnosti. Na kampani se podílejí úřady 11 zemí včetně Česka
Mezi hledanými odsouzenými jsou dva Češi. Kampaň, koordinovaná prostřednictvím platformy EU Most Wanted, poukazuje na uprchlé zločince, kteří byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v délce nejméně pěti let. Na kampani se podílejí zástupci Belgie, Česka, Dánska, Estonska, Maďarska, Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Polska, Rumunska a Švédska.
Uprchlí zločinci byli odsouzeni za trestné činy od obchodování s drogami, loupeže a vydírání až po vraždu. "Každá zúčastněná země vybrala celostátně hledaného pachatele, jehož případ ilustruje rozsah a rozmanitost kriminálních hrozeb, kterým čelí celá Evropa," uvedl Europol ve svém prohlášení.
Nejhledanějšími českými zločinci jsou Oskar Beneš a Vilém Kováč. Oba byli odsouzeni za obchodování s drogami, 65letý Beneš ke 12 letům vězení a 51letý Kováč k 23 letům.
"Uprchlíci se často spoléhají na anonymitu, aby zůstali skryti. Stěhují se z jedné země do druhé, zapojují se do každodenního života a spoléhají na to, že časem vymizí z povědomí veřejnosti. Cílem této kampaně je to změnit," uvedl Europol. "Každý zobrazený profil představuje někoho, kdo byl již soudy odsouzen, ale dosud si trest neodpykal. Pro oběti a jejich rodiny je spravedlnost neúplná, pokud uprchlíci zůstávají na svobodě," dodal evropský policejní úřad.
Kampaň proto vyzývá občany Evropy, aby se na profily podrobně podívali a nahlásili jakékoli informace, které by mohly vyšetřovatelům pomoci. Zkušenosti přitom ukazují, že tipy veřejnosti mohou hrát při hledání uprchlíků rozhodující roli. Informace je možné sdílet i anonymně.
