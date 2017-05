Europarlament projedná Babišův vliv na česká média, chystá se na něj i komisařka Malmströmová

před 1 hodinou

Babiš: Jde o politický boj proti mně, který se přenesl až do Bruselu. | Foto: Ludvík Hradilek

Prvním bodem čtvrtečního jednání Evropského parlamentu je riziko politického zneužívání médií v České republice. Poslance k tomu přiměly nedávno zveřejněné nahrávky majitele MF Dnes Andreje Babiše s jedním z redaktorů deníku. Babiš říká, že by se europarlament neměl plést do českých záležitostí.

Brusel - Stačily dvě zveřejněné nahrávky bývalého místopředsedy vlády a zároveň majitele deníků MF Dnes a Lidové noviny Andreje Babiše , aby se o jeho možný vliv na česká média začali zajímat poslanci Evropského parlamentu. Čtvrteční jednání hodlají začít debatou o tom, zdali jsou česká média pod vlivem politiků.

Z českých poslanců se už dopředu přihlásil o slovo europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil, byť sám dodává, že není dopředu jasné, kdo nakonec slovo v debatě dostane.

"Nevzejde z toho pravděpodobně žádné usnesení, ale bude se debatovat o nezávislosti médií. A očekávám, že se plynule přejde k jednání pana Babiše, jeho nahrávky poslance velmi zaujaly," řekl Pospíšil. Podle něj se budou poslanci zabývat i vládní krizí a Babišovou úlohou v ní.

Babiš se tak nemusí obávat konkrétních usnesení europarlamentu, jakých se nedávno dočkal v české sněmovně. Tam mu poslanci například uložili předložit důkazy, že se nedopouštěl daňových podvodů s korunovými dluhopisy. "Spíše mluvme o otevření celého problému. Ale bude to skutečně jen diskuzní fórum, než že by se dala čekat nějaká rozhodnutí," dodal Pospíšil.

Babiš má v Evropském parlamentu řadu kritiků, zejména z řad německých poslanců, kteří ho viní ze střetu zájmů v českém byznysu a politice, stejně tak jeho vlivu na jeho média, byť dnes deníky spravuje coby jejich "nemajitel" prostřednictvím svěřenských fondů. .

"V čele kritiků je paní Grässleová, ta vidí Babiše ve velkém střetu zájmu," doplnil Pospíšil. Německá europoslankyně Ingeborg Grässleová skutečně proti Babišovi opakovaně kriticky vystoupila, což Babiš označuje za neoprávněné vměšování se do českých záležitostí. "Jde o politický boj proti mně, který se přenesl až do Bruselu. A lidé, kteří to přenášejí za hranice, jsou ubozí," řekl Babiš.

Do debaty se přitom podle informací Aktuálně.cz chystá zapojit i švédská eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmströmová. Ta už v minulosti jednala s Babišem například o tom, jakým způsobem se v České republice čerpají dotace.

Babiš opakovaně označuje nahrávky, na kterých s redaktorem MF DNES Markem Přibilem domlouval, kdy vydat kompromitující materiály na ministra Chovance (ČSSD) nebo na celou sociální demokracii, za účelové a sestříhané. S novinářem se údajně scházel jen proto, že mu chtěl Přibil oznámit, co se na Babiše chystá.

"Jenomže europoslanci za TOP 09 to tam prosadili a nestydí se tak pošpinit Českou republiku. Kritizovat Babiše, když víme, kdo sedí v Radě České televize a dalších radách, kde sedí lidé volení poslanci tradičních stran, je úsměvné," dodal Babiš.

Kauza nahrávek spolu s podezřením, že se díky takzvaným korunovým dluhopisům vydaným jeho firmou Agrofert dokázal Babiš vyhnout placení daní, vedly až k vládní krizi. Ta skončila Babišovým odvoláním z postu ministra a místopředsedy vlády premiérem Bohuslavem Sobotkou. Novým ministrem financí se stal člen hnutí ANO Ivan Pilný.