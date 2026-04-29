Přeskočit na obsah
Benative
29. 4. Robert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Eurokomise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

ČTK

Evropská komise (EK) se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o takzvaném evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala ve středu. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie. Evropský zatýkací rozkaz je nástroj v rámci EU, který umožňuje státům rychleji si mezi sebou předávat osoby podezřelé nebo odsouzené za trestné činy.

Kriminalita, zatčení, zadržení, pouta, ilustrační fotoFoto: iStockphoto
Česko a Maďarsko podle zprávy eurokomise nedodržují rámcové rozhodnutí Rady EU o evropském zatýkacím rozkazu. Jde o předpis přijatý v roce 2002, který stanovuje pravidla pro fungování evropského zatýkacího rozkazu ve všech členských státech sedmadvacítky. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti s Prahou a Budapeští již před několika lety. První formální výzvu zaslala Česku v prosinci 2020 a Maďarsku v červnu 2021.

Související

„Komise uvádí, že české právo nezajišťuje, aby byla vyžádaná osoba buď dočasně předána členskému státu vydávajícímu (zatýkací rozkaz), nebo vyslechnuta v členském státě vykonávajícím (zatýkací rozkaz), a to do doby rozhodnutí o jejím předání,“ stojí v prohlášení EK. „Dále české právo nezajišťuje, aby délka dočasného předání byla stanovena na základě vzájemné dohody mezi vydávajícím soudním orgánem a vykonávajícím soudním orgánem,“ dodává komise.

Česko nesprávně převedlo několik ustanovení rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, míní komise. Následně Česko přijalo nový pozměňující zákon, aby obavy unijní exekutivy odstranilo. Ovšem podle komise všechny její obavy vyřešeny nebyly.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.

Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake

Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.

