Eurokomise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Evropská komise (EK) se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o takzvaném evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala ve středu. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie. Evropský zatýkací rozkaz je nástroj v rámci EU, který umožňuje státům rychleji si mezi sebou předávat osoby podezřelé nebo odsouzené za trestné činy.
Česko a Maďarsko podle zprávy eurokomise nedodržují rámcové rozhodnutí Rady EU o evropském zatýkacím rozkazu. Jde o předpis přijatý v roce 2002, který stanovuje pravidla pro fungování evropského zatýkacího rozkazu ve všech členských státech sedmadvacítky. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti s Prahou a Budapeští již před několika lety. První formální výzvu zaslala Česku v prosinci 2020 a Maďarsku v červnu 2021.
„Komise uvádí, že české právo nezajišťuje, aby byla vyžádaná osoba buď dočasně předána členskému státu vydávajícímu (zatýkací rozkaz), nebo vyslechnuta v členském státě vykonávajícím (zatýkací rozkaz), a to do doby rozhodnutí o jejím předání,“ stojí v prohlášení EK. „Dále české právo nezajišťuje, aby délka dočasného předání byla stanovena na základě vzájemné dohody mezi vydávajícím soudním orgánem a vykonávajícím soudním orgánem,“ dodává komise.
Česko nesprávně převedlo několik ustanovení rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, míní komise. Následně Česko přijalo nový pozměňující zákon, aby obavy unijní exekutivy odstranilo. Ovšem podle komise všechny její obavy vyřešeny nebyly.
V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí
V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Zemřel Oskar Petr ze skupiny Marsyas. Autor hitů Lucie i Anety Langerové
Ve věku 73 let dnes zemřel skladatel Oskar Petr, autor hitů kapely Lucie a Anety Langerové. Zprávu o úmrtí potvrdil jeho nakladatel Lubomír Houdek.
V šestnácti jsem se teprve hledala, popisuje těžké začátky v cizině parkurová jezdkyně
Ještě v pubertálním věku opustila prostředí, ve kterém vyrůstala, a vydala se do Nizozemska. Talentovaná parkurová jezdkyně Emma Sophia Španko ale svého rozhodnutí litovat nemusí - letos na jaře dosáhla mimořádného úspěchu, jako jednu z pouhých 11 jezdců z celého světa ji vybrala porota do prestižního ročníku Young Riders Academy (YRA) pro rok 2026.
Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake
Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.
Češi a Poláci se nejvíc bojí války, zbytek světa děsí hlavně inflace, ukázal průzkum
Češi se dlouhodobě nejvíce obávají vojenského konfliktu a v tomto ohledu převyšují Evropu i svět. V dubnu tuto obavu v průzkumu agentury Ipsos uvedlo 47 procent dotázaných, stejně jako v sousedním Polsku. V březnu tyto obavy dosáhly 54 procent.