EU zabavila padělané zboží za 17 milionů eur, případ má stopu i v Česku

Evropské úřady zabavily při mezinárodní operaci padělané zboží v hodnotě přes 17 milionů eur (necelých 411 milionů Kč). Operaci vedla Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) ve spolupráci s Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO), Europolem, členskými státy unie i zeměmi mimo Evropskou unii. Padělané nealkoholické nápoje byly nalezeny také v České republice, uvedl úřad EUIPO.
Operace se zaměřila na zločinecké sítě zapojené do obchodu s padělanými výrobky s cílem narušit tok falešného zboží směřujícího do Evropské unie i mimo ni. Při koordinovaných kontrolách na hraničních přechodech, v přístavech, na letištích a v logistických centrech v celé EU, v Srbsku, na Ukrajině a v Británii zabavili pohraničníci, celníci a policisté více než 1,7 milionu padělaných a nepřiznaných výrobků v odhadované hodnotě 17,4 milionu eur.
Úřad EUIPO, který sídlí ve španělském Alicante, sehrál podle tiskové zprávy klíčovou roli, když poskytoval odbornou technickou podporu přímo v terénu při řešení případů porušování práv duševního vlastnictví.
Mezi nejčastěji zabavované výrobky při operaci nazvané Joint Action Day (JAD) Pirates 4 patřily hračky, oblečení a parfémy, což odpovídá trendům zaznamenaným v předchozích letech na vnějších hranicích EU. Zabavené zboží zahrnovalo jak běžné spotřební výrobky, například šperky, hodinky a mobilní telefony, tak produkty, které mohou představovat vážné zdravotní riziko - například léčiva, elektronické cigarety, tabákové výrobky, elektroniku nebo součástky do automobilů.
Celníci a policisté zabavili 100 tisíc padělaných hraček v hodnotě přes 600 tisíc eur. Padělané hračky byly objeveny v několika členských státech, například ve Španělsku a Portugalsku. Portugalské úřady odhalily v přístavu Sines v námořním kontejneru z Číny více než 28 tisíc falešných stolních her Monopoly.
V rámci mezinárodní operace byly rovněž zabaveny padělané energetické nápoje, které představují vážné zdravotní riziko. Bulharsko, Česká republika a Británie oznámily zabavení padělaných nealkoholických nápojů (konkrétně Red Bull) v identických obalech. Jeden kontejner byl odhalen a zabaven v přístavu Burgas, druhý kontejner byl odhalen poblíž Londýna a třetím místem odhalení byl obchod v Brně.
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