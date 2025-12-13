EU vyzvala k propuštění íránské držitelky Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíové

Evropská unie vyzvala Írán, aby propustil na svobodu držitelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíovou.
Tu v pátek ve městě Mašhad íránské bezpečnostní složky zadržely spolu s dalšími nejméně osmi lidmi, píše agentura AFP. Mluvčí evropské diplomacie v prohlášení označil zatčení za hluboce znepokojivé.
"Narges Mohammadíová, která již musela strávit roky ve vězení kvůli svým veřejným aktivitám, nadále statečně využívá svůj hlas k ochraně lidské důstojnosti a základních práv Íránců, včetně svobody projevu, což musí být vždy respektováno," uvedla EU v prohlášení.
K propuštění vyzvala i vzhledem ke křehkému zdravotnímu stavu 53leté bojovnice za lidská práva.
Mohammadíová byla podle nadace nesoucí její jméno zatčena na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva a který byl za dosud nevyjasněných okolností nedávno nalezen mrtvý.
Mohammadíová dostala Nobelovu cenu za mír v roce 2023. V minulosti byla odsouzena k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců kvůli údajnému spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránské vládě. Ve vězení prodělala několik infarktů a v roce 2022 podstoupila operaci.
Z vězení byla propuštěna v prosinci 2024 na tři týdny do domácího léčení po operaci, nicméně její pobyt na svobodě íránské úřady prodlužovaly. V aktivismu Mohammadíová na svobodě pokračovala. Zúčastnila se několika protestů a poskytovala rozhovory zahraničním médiím. V jednom případě se zúčastnila protestu před nechvalně známou věznicí Evín, kde byla uvězněna.
Mohammadíová vystudovala fyziku na Mezinárodní univerzitě imáma Chomejního. Uvězněna byla dohromady třináctkrát a odsouzena pětkrát, v součtu ke 30 rokům vězení, napsala agentura AP.
