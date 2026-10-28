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Zahraničí

EU upustila od přidruženého členství pro Kanadu, zvolí opatrnější formulaci

ČTK
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Členské státy EU upustily od myšlenky nabídnout Kanadě status „přidruženého člena“ Evropské unie a místo toho se před historickým summitem EU-Kanada rozhodly pro mírnější formulaci slibující „stále užší spolupráci“. Vyplývá to alespoň z nejnovější verze návrhu společného prohlášení, které má vzejít ze summitu a do kterého nahlédl server Politico.

State of the European Union address (SOTEU) by European Commission President Ursula von der Leyen, in Strasbourg
Kanadský premiér Mark Carney si potřásá rukou s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.Foto: REUTERS – Yves Herman
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Dvoudenní summit začíná ve čtvrtek v kanadském Montrealu a Evropskou unii na něm bude zastupovat šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Kanadu pak bude reprezentovat premiér Mark Carney.

Možnost přidruženého členství zmínila vůbec poprvé letos v září v projevu ve Štrasburku právě von der Leyenová. Některé země tím zaskočila, protože s nimi nic podobného předem nekonzultovala. Podrobnosti budoucího partnerství by měly být dojednány na summitu, který má podle mnohých expertů otevřít novou kapitolu ve vztazích mezi EU a Kanadou.

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Termín přidružené členství byl původně použit i v připravovaném společném prohlášení EU a Kanady, ohradila se ale proti tomu skupina zemí, mezi nimiž jsou Německo, Itálie, Řecko a Francie.

V předchozím návrhu předjednaného společného prohlášení se uvádělo, že EU a Kanada budou „usilovat o to, aby do summitu EU-Kanada v roce 2027 definovaly pojem přidružený člen, který bude prostřednictvím tohoto ještě užšího partnerství odrážet naše společné úsilí a spolupráci směřující k našim sdíleným cílům, jimiž jsou prosperita, ekonomická bezpečnost a strategická autonomie“.

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Aliance pro budoucnost

V konečném znění textu ale podle Politika stojí: „Vytvoříme ještě užší partnerství mezi Kanadou a EU... a budeme usilovat o to, aby do summitu EU-Kanada v roce 2027 byla vymezena koncepce stále užšího partnerství Kanady s EU, aniž by však došlo k plnému členství“.

Text prohlášení ještě stále čeká na plné schválení členských států v takzvané písemné proceduře. Státy mohou předložit své námitky do dnešních 18:00.

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Vypuštění termínu přidružené členství by mohlo podle bruselského serveru vyhovovat i Kanadě, která budoucí vztahy s EU označuje spíše za „alianci pro budoucnost“.

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