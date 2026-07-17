EU udělila Ukrajině výjimku. Zaplatí jí nákup u „hlavního podporovatele Ruska“

Brusel povolil Ukrajině využít část evropské vojenské pomoci na nákup komponentů z Číny. Důvodem je nedostatek některých klíčových součástek, které evropský zbrojní průmysl stále nedokáže vyrábět v potřebném množství.
Ukrajina získala od Evropské unie výjimku, která jí umožní použít část z téměř šesti miliard eur určených na obranné zakázky k nákupu některých součástek pro drony z Číny. Informoval o tom britský deník Financial Times.
Výjimka se týká prvního balíku z programu vojenské pomoci v celkové hodnotě 60 miliard eur. Tyto prostředky mají podpořit především výrobu zbraní a vojenské techniky přímo na Ukrajině.
Unijní pravidla standardně počítají s tím, že většina zbraní a vojenského vybavení financovaných z evropských peněz musí pocházet z členských států EU, Ukrajiny nebo ze schválených partnerských zemí, jako je Kanada nebo Velká Británie.
U dodavatelů mimo tento schválený seznam mohou komponenty ze třetích zemí tvořit nejvýš 35 procent hodnoty zakázky. Pravidla zároveň stanovují, že nákupy zbraní nesmějí být v rozporu s bezpečnostními a obrannými zájmy Unie.
Brusel nicméně připouští uplatnění výjimky. Pokud potřebné komponenty nemůže Evropa či oprávněné partnerské státy dodat v dostatečném množství nebo včas, může Ukrajina požádat o povolení nakoupit je jinde.
Právě tuto výjimku nyní Kyjev získal a může tak pořídit čínské součástky, které jsou pro dronovou výrobu nezbytné a na evropském trhu momentálně chybí.
Bez Pekingu se neobejde ani Kyjev
Financial Times v této souvislosti poznamenal, že celé rozhodnutí Bruselu odkrývá přetrvávající nedostatky evropského zbrojního sektoru, kterému se v řadě oblastí nedaří dosáhnout soběstačnosti.
Zároveň se tím potvrzuje role Číny jako klíčového dodavatele pro obě strany konfliktu, který trvá už více než čtyři roky. EU sice Peking opakovaně označila za hlavního podporovatele ruské agrese kvůli jeho dodávkám pro ruský vojenský průmysl, na druhou stranu ale tiše připouští, že bez čínských součástek se neobejde ani ukrajinská strana.
Kyjev si během války vybudoval jeden z nejrychleji se rozvíjejících obraných průmyslů v Evropě, který v řadě oblastí dokonce předstihl tradiční evropské zbrojařské firmy. Poptávka po dronech však stále výrazně převyšuje výrobní kapacity Ukrajiny i jejích západních spojenců.
Podle ukrajinských údajů mají přitom právě bezpilotní prostředky na svědomí zhruba 80 procent ruských ztrát na bojišti.
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