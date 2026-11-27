Mimořádný summit Evropské unie, který ve čtvrtek skončil podle očekávání bez dohody o dlouhodobém rozpočtu, se změnil v chaotický večer. V pátekto napsal německý magazín Der Spiegel, který za jeden z faktorů nezdaru označil to, že Německo a Francie zatím nenašly společnou řeč.
Bruselský portál Politico uvedl, že dohodu sice nikdo nečekal, ale rozpory byly tak rozsáhlé, že vůdci unijních zemí odcházeli viditelně šokovaní a rozhněvaní. Britská stanice BBC poukázala na to, že neshody byly nejen nad rozpočtem, ale i nad pomocí Ruskem napadené Ukrajině, protože Česko, Slovensko a Maďarsko vznesly námitky vůči dodatečné půjčce pro Kyjev.
„Summit unijních lídrů vyústil v krizi,“ uvedl portál Politico s tím, že předseda Evropské rady António Costa se zoufale snaží dosáhnout dohody se 27 členskými státy do konce letošního roku.
Server k nezdaru summitu poznamenal, že Costa se vzdal plánu pokračovat ve vrcholné schůzce ještě v pátek a svou noční tiskovou konferenci zkrátil „jen na 11 minut“.
Choreografie summitu se podle magazínu Der Spiegel zhroutila okolo 19:30. Ačkoli v té době ještě o výdajích jednaly hlavy států a vlád v malých skupinkách, rakouský kancléř Christian Stocker uspořádal tiskovou konferenci, na které bez příkras prohlásil, že návrh předložený předsedou Evropské rady Antóniem Costou „dnes selhal“.
O hodinu později před kamery předstoupil francouzský prezident Emmanuel Macron, který označil za strategickou chybu, pokud by EU snížila svůj rozpočet. Uvedl také, že nepodepíše žádnou nevyváženou dohodu.
„Nejpozději v tento moment už nechtěl (německý kancléř) Friedrich Merz přihlížet, jak mu ostatní kradou příběh,“ uvedl Der Spiegel. Za další hodinu na tiskové konferenci ohlásil, že dohody šéfové unijních států a vlád nedosáhli a že už dříve večer se dohodli na čtvrtečním ukončení summitu.
„Závěrečné tiskové konference před skončením summitu rozhodně nejsou v Bruselu zvykem,“ poznamenal Der Spiegel s tím, že tento mimořádný summit rozhodně neskončil tak, jak Costa doufal.
Costa podle Politico čtvrteční summit neorganizoval kvůli dosažení dohody, ale chtěl překlenout rozpory mezi tradičními tábory, které mezi sebou soupeří.
Na jedné straně stojí země jako Španělsko a Itálie žádající větší rozpočet a ochránění unijních výdajů na zemědělství a podporu chudších regionů, na opačné straně jsou Německo či Švédsko. Tento druhý blok chce nižší rozpočet a přesměrování investic na obranu a bezpečnost.
Rozkol mezi unijními státy je podle BBC i kvůli finanční podpoře Ukrajiny. Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu 24 zemí, jak oznámil Costa.
„Slovensko, Česká republika a Maďarsko vznesly vůči půjčce námitky, ale německý kancléř Friedrich Merz řekl, že jednotná unijní dohoda je podmínkou pro schválení širšího rozpočtu,“ uvedla stanice BBC.
Ta rovněž citovala Merzovo vyjádření před médii, že „trvá na svém názoru, že pomoc Ukrajině musí podpořit Evropská unie jako celek“. „Evropskou unii tvoří 27 členských států, ne 23 či 24,“ řekl spolkový kancléř.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Německý SAP chystá velké škrty, kvůli AI má zrušit nejméně 10 tisíc pracovních míst
Německá softwarová společnost SAP připravuje plán na zrušení nejméně 10 tisíc pracovních míst v rámci reorganizace, která má její aktivity uzpůsobit pro éru umělé inteligence (AI). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Restrukturalizace se podle zdrojů dotkne nejméně devíti procent celosvětové pracovní síly podniku.
ŽIVĚ Novou finanční pomoc Ukrajině podpořilo 24 členských států EU
Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu EU 24 zemí, oznámil po skončení jednání v Bruselu předseda Evropské rady António Costa. Bulharsko podle něj souhlasilo s podporou úvěru s tím, že jeho finance budou směřovat pouze do nevojenské části půjčky, na podporu bulharské menšiny na Ukrajině.
Kdo bude letošním Českým slavíkem? Objevem roku se může stát skupina Gufrau nebo Charlotte Gott
V pražském sále Forum Karlín v pátek večer organizátoři vyhlásí výsledky hudební ankety Český slavík. Lidé mohli zasílat hlasy svým favoritům do 15. listopadu na webu ankety. Stejně jako v předchozích ročnících mohli vybírat v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop & Rap.
ŽIVĚ Sněžení dělá problémy po celém Česku, nevyhnou se ani pražskému letišti
Sněžení ve čtvrtek večer a v noci na dnešek komplikovalo na mnohých místech Česka dopravu. Policie i záchranáři zasahují u desítek nehod, ošetřují i chodce po úrazech na kluzkých či zledovatělých chodnících.
Zasáhne NATO na ukrajinském nebi? Je to blíž než kdykoliv předtím. Jeden stát je v čele
Ruské rakety směřující k území Severoatlantické aliance by mohly stíhačky NATO sestřelovat ještě před překročením hranic. S takovým návrhem přišli zástupci Polska poté, co v pátek 20. listopadu dopadly na jeho území tři ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Varšava se nyní snaží přesvědčit své spojence, aby rozšířili obranné operace i na část ukrajinského vzdušného prostoru.