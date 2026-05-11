Orbánův blok pominul. EU kývla na sankce proti násilným židovským osadníkům

Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Potvrdily to diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamás.
Návrh, který byl na stole již delší dobu, muselo jednomyslně schválit všech 27 států Evropské unie. Dosud se proti stavělo zejména Maďarsko, výhrady měla ale i Česká republika.
"Ministři zahraničí EU právě schválili uvalení sankcí na izraelské osadníky kvůli násilí vůči Palestincům. Zároveň se dohodli na nových sankcích vůči předním představitelům Hamásu," napsala Kallasová. "Byl nejvyšší čas posunout se od patové situace k činům. Extremismus a násilí mají své důsledky," dodala.
Českou republiku na pondělním jednání zastupuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Český ministr Petr Macinka na dubnovém setkání unijních ministrů připustil, že Česko, které má s Izraelem tradičně přátelské vztahy, by bylo ochotno návrh podpořit. Je ale potřeba, aby byla vyjednaná určitá kompromisní dohoda.
"Některé země to ale znovu chtějí zpřísňovat a uvalovat sankce i na izraelské vládní politiky a ministry, to myslím, že nemá šanci projít," dodal v dubnu Macinka. Sankce by neměly být jednostranné, doplnil. V původní verzi návrhu bylo podle něj i uvalení sankcí vůči Hamásu.
Mohlo by vás také zajímat: Robopsi s puškami vpadnou do domu jako první. Čína inovuje pravidla pozemního boje
Ultras Slavie mají další problém. Důvodem je mlčení ke skandálu na derby
Slávistická fanouškovská skupina Tribuna Sever, která se o víkendu negativně zviditelnila vběhnutím na hřiště během fotbalového derby se Spartou v pražském Edenu, má problémy se svými webovými stránkami. Sám klub podle svých slov za vypnutím webu nestojí.
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednat bude o nových zbraňových systémech
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě bude jednat o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Informuje o tom agentura DPA.
Ukrajinské drony pronikly z Ruska do země NATO. Ministr obrany okamžitě skončil
Série incidentů s drony v Lotyšsku vyústila v politickou krizi. Po dopadu bezpilotních letounů v příhraničí a zásahu ropného zásobníku rezignoval ministr obrany Andris Spruds. Ukrajina potvrdila, že šlo o její drony, které měly být podle Kyjeva odkloněné ruskou armádou. Pobaltské státy nyní žádají NATO o posílení protivzdušné obrany.
Maximální ceny paliv v Česku v úterý klesnou, výrazněji zlevní nafta
Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s pondělím klesnou. Litr benzinu zlevní o 39 haléřů na 44,03 korun. Nejvyšší cena nafty pak klesne o 1,31 koruny a čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 42,84 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pondělí odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.