EU se shodla, kdo zastoupí Evropu na jednání o Ukrajině, bude to tým, řekl Babiš

Zdá se, že je dohodnuto, kdo by měl zastupovat Evropu při vyjednávání o možné mírové dohodě ve válce na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi.
Po neformálním summitu EU v Dublinu to novinářům bez dalších podrobností řekl premiér Andrej Babiš s tím, že to oficiálně oznámí předseda Evropské rady António Costa. Na dotaz ovšem připustil, že nepůjde o jednu či dvě osoby, nýbrž o tým evropských zástupců.
Agentury AFP a Reuters později s odvoláním na své zdroje napsaly, že vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovaného Spojenými státy se za Evropu zúčastní zástupci Británie, Francie, Německa, Itálie, Polska a unijních institucí.
Costa tuto informaci krátce nato potvrdil. Podle zpravodajského webu Politico budou jednotlivé evropské státy zastoupeny na úrovni národních bezpečnostních poradců.
"Aspoň podle vystoupení většiny lídrů to konečně vypadá na dohodu, kdo by měl Evropu zastupovat a za jakých podmínek," řekl Babiš. "Myslím si, že to je celkem dobrý pokrok," poznamenal. "Určitě to musí být tým, musí vystupovat kolektivně, bude to zastoupení Evropské rady a zastoupení evropských institucí," dodal na dotaz.
Babiš zastupoval Česko na neformálním summitu 27 členských zemí EU v irské metropoli. Už ve čtvrtek uvedl, že si jako evropské představitele pro mírová jednání s Ruskem dokáže představit italskou premiérku Giorgiu Meloniovou či například premiéry Polska a Británie Donalda Tuska a Andyho Burnhama. Za důležitou Babiš považuje také účast předsedy Evropské rady Antónia Costy.
O tom, že evropští zástupci budou u vyjednávání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, informovali už ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zvláštní americký vyslanec Jared Kushner, který spolu s dalším americkým zmocněncem Stevem Witkoffem do irské metropole dorazil z moskevského setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Dvoudenní rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy v Abú Zabí se tento týden odehrály de facto bez evropských představitelů. Ti byli sice přítomni, ale účastnili se pouze jednání na okraj hlavních rozhovorů.
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