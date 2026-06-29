EU schválila pravidla pro umělou inteligenci, zakáže i svlékací aplikace

Členské státy EU v pondělí finálně odsouhlasily balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující technologie umělé inteligence. Informovala o tom Rada EU. Již v polovině června dvě nová zjednodušující nařízení podpořil i Evropský parlament. Součástí je i zákaz svlékacích aplikací, který do návrhu prosadila česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených.
"Dnes činíme další rozhodný krok směrem ke konkurenceschopnější EU. Tím, že poskytujeme větší právní jistotu a zajišťujeme jednotnější uplatňování pravidel pro umělou inteligenci v celé EU, vytváříme podmínky pro rozvoj inovací a hospodářského růstu na jednotném trhu," uvedla Marilena Raounová, náměstkyně kyperského ministra pro evropské záležitosti, jejíž země nyní EU předsedá.
Tím, že Evropská unie zakazuje sexuální deepfakes vytvořené pomocí umělé inteligence, vysílá podle ní jasný signál, že "technologický pokrok musí jít vždy ruku v ruce s ochranou našich základních hodnot".
Zákaz svlékacích aplikací bude platit od letošního 2. prosince. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila. Text konkrétně zmiňuje "materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo zobrazující intimní partie identifikovatelné osoby či takový, který ji zachycuje při sexuálně explicitních činnostech bez jejího souhlasu".
Schválený návrh odkládá některé povinnosti firem vyplývající z takzvaného aktu o AI. Pro vysoce rizikové AI systémy výslovně uvedené v nařízení bude platit odklad na 2. prosince 2027. Pro systémy, na něž se vztahují unijní právní předpisy regulující konkrétní odvětví, budou povinnosti odložené až do 2. srpna 2028.
Balíček také zmírňuje ochranu osobních údajů. Firmy je budou moct zpracovávat, pokud je to "nezbytně nutné k odhalení a nápravě zkreslení". Týká se to jak vysoce rizikových systémů AI, tak těch ostatních. Předpis také rozšiřuje výjimky z některých povinností pro malé a střední podniky.
Na problematiku sexualizovaného obsahu generovaného AI v minulých měsících upozornil především skandál americké sociální sítě X podnikatele Elona Muska. Její uživatelé pomocí chatbota Grok bez souhlasu generovali a upravovali sexualizované fotografie skutečných žen a dětí.
Mohlo by vás také zajímat: Okamura řekl, co se stane, když si Pavel vymůže cestu do Turecka. Má jednu podmínku
ŽIVĚ Rusko očekává příjezd amerických vyjednavačů, až USA vyřeší otázku Íránu, uvedl Putin
Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, jakmile Washington nebude tolik zaneprázdněn Íránem. Putin to řekl v nedělním rozhovoru, který v noci na dnešek citovaly ruské tiskové agentury.
Viďmanová na Wimbledonu potrápila Pegulaovou, neuspěl ani Svrčina
Tenistka Darja Viďmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové podlehla 5:7, 3:6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut. Při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu neuspěl ani Dalibor Svrčina. S Američanem a šestnáctým nasazeným Learnerem Tienem prohrál 1:6, 4:6, 7:6, 3:6.
Vláda konečně rozsekla summit NATO. Pavel pojede, ale nepovede delegaci
Ještě před týdnem se zdálo být rozhodnuto. Zásah Ústavního soudu ale vládě překreslil plány na červencový summit NATO v Ankaře. Kabinet po pondělním jednání definitivně potvrdil, že prezident Petr Pavel do Turecka skutečně pojede. Českou delegaci ale podle vlády i nadále povede premiér Andrej Babiš (ANO).
Pět lidí bylo zabito při střelbě na severu Německa, oznámila policie
Pět lidí bylo zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa, podezřelý byl zadržen, oznámila policie podle agentury DPA. Motiv činu je podle policistů zatím neznámý.
„Měli to už dávno zbourat.“ Lipavský vrací úder Macinkovi kvůli ostudě v Japonsku
Český pavilon v Ósace dál stojí jako jeden z posledních v celém areálu a Japonci jen nevěřícně kroutí hlavou. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) viní z chaosu kolem výstavy svého předchůdce Jana Lipavského (za ODS). Ten ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz odpovědnost odmítá. Tvrdí, že plán na odstranění stavby existoval a měl se jen dotáhnout do konce.