EU řeší nečekané sbližování s Kanadou. Německo je proti "přidružení", ve hře je i Trump

Členské státy EU se neshodují na tom, zda nabídnout Kanadě status přidruženého člena Evropské unie. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informoval bruselský server Politico. Možnost přidruženého členství poprvé letos v září zmínila v projevu ve Štrasburku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Podrobnosti budoucího partnerství by měly být dojednány ve čtvrtek a v pátek v Montrealu na summitu, který má otevřít novou kapitolu ve vztazích mezi EU a Kanadou.
Neshody přetrvaly i po pondělním jednání velvyslanců členských států při EU a ukazují na napětí mezi komisí a některými hlavními městy. Státy byly podle Politica zaskočeny, když von der Leyenová návrh na přidružené členství oznámila ve vém tradičním projevu o stavu Evropské unie, aniž jej předem konzultovala.
Několik zemí v pondělí vyjádřilo pochybnosti o použití termínu "přidružené členství" ve společném prohlášení EU a Kanady. Německo podle diplomatických zdrojů požaduje jeho úplné vypuštění.
Kancelář předsedy Evropské rady podle informací rozeslala nový návrh společného prohlášení a vyzvala členské státy k posledním úpravám. Text by měl být hotový do začátku summitu.
Pokud Německo na svém požadavku setrvá, mohlo by to podle Politica vyhovovat i Kanadě, která budoucí vztahy s EU označuje spíše za "alianci pro budoucnost".
Itálie navrhla kompromis, podle něhož by společné prohlášení odkazovalo na přidružené členství jako na návrh Evropské komise. Členské státy by se tak od tohoto označení mohly částečně distancovat, aniž by ho zcela odmítly.
Trumpův hněv
Dalším důvodem k opatrnosti jsou blížící se americké volby do Kongresu v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, které se konají už za týden. Brusel i Ottawa se podle Politica budou snažit nevyvolat Trumpův hněv v době, kdy vystupuje na předvolebních mítincích.
Trump již dříve pohrozil tvrdými cly, pokud by sbližování Kanady s EU považoval za nepřátelský krok. Jakýkoli náznak formálního partnerství, včetně návrhu na přidružené členství Kanady v EU, by tak mohl vyvolat další napětí ve vztazích s Washingtonem.
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