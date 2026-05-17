17. 5. Aneta
EU reaguje na drahotu a bytovou krizi. Má plán, jak vyvést miliony Evropanů z chudoby

Luděk Májek, Update EU

Evropská komise představila novou strategii, která by měla do roku 2030 pomoci vyvést z chudoby 15 milionů Evropanů a do poloviny století chudobu v EU zcela odstranit. Unie sází hlavně na kvalitnější pracovní místa a účinnější využívání evropských fondů. Plán přichází v době rostoucích životních nákladů a prohlubující se krize bydlení, která zasahuje miliony Evropanů.

Ilustrační foto.Foto: HN
Strategii proti chudobě Evropská komise oznámila v rámci tzv. sociálního balíčku. Do něho patří také návrh doporučení, jak řešit krizi bydlení, evropská záruka pro děti nebo lepší práva pro osoby s postižením. 

Strategie, která má pomoci lidem nepropadnout se do chudoby nebo se z ní případně rychle vymanit, stojí na třech hlavních prioritách.

První se zaměřuje na boj s chudobou napříč generacemi. Evropská komise za klíčové řešení označuje přístup ke kvalitní a stabilní práci, která lidem zajistí důstojný příjem.

Zároveň upozorňuje i na specifické problémy skupin mimo produktivní věk – dětí a seniorů – nebo mladých lidí, kteří obtížně hledají první zaměstnání či dostupné bydlení.

Společenské problémy v hledáčku

Druhá priorita cílí na širší společenské problémy, které chudobu prohlubují. Strategie zdůrazňuje boj s diskriminací, řešení bytové krize i rostoucích životních nákladů a apeluje na lepší dostupnost sociálních a vzdělávacích služeb.

V reakci na současnou geopolitickou situaci komise zmiňuje také energetickou a dopravní chudobu a odkazuje na dubnový balíček AccelerateEU, který počítá s větším důrazem na obnovitelné zdroje energie či lepší mapování zásob paliv. Součástí plánu je i posílení ochrany spotřebitelů, finanční gramotnosti a přístupu k finančním službám.

Efektivnější využívání finančních nástrojů

Třetí pilíř se týká financování a role členských států. Evropská komise nechce vytvářet nové finanční nástroje, místo toho tlačí na efektivnější využívání těch stávajících, především evropských fondů.

Členským státům doporučuje přijmout vlastní strategie boje s chudobou na národní, regionální i místní úrovni a určit koordinátora na nejvyšší politické úrovni.

Sama komise chce státům pomáhat s implementací strategie a koordinovat postup s dalšími evropskými institucemi, včetně Evropského parlamentu a Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Testování hodnot a důvěry v EU

Podle komisařky pro sociální práva a dovednosti, kvalitní pracovní místa a připravenost Roxany Mînzatuové, která návrh Strategie proti chudobě představila, byla Evropa vždy definována svou ekonomickou silou, sociálním modelem i solidaritou. 

„V následujících letech budou tyto hodnoty testovány a naše odpověď ovlivní nejen naše ekonomiky, ale i důvěru, kterou občané vkládají v Evropu,“ řekla komisařka.

Sociálně demokratická frakce Evropského parlamentu v reakci uvedla, že představenou strategii vítá, upozorňuje však na nutnost rychlé akce.

„Předsedkyně komise musí využít veškerý svůj vliv k zavedení účinného ochranného štítu proti rostoucím cenám a dokázat tak, že pracuje ve prospěch všech Evropanů, včetně těch nejzranitelnějších,“ uvedla europoslankyně a místopředsedkyně frakce Gabriele Bischoffová.

„Za tímto účelem musí zajistit plné využití všech dostupných nástrojů souvisejících s evropským semestrem a fondy EU. Dobré úmysly musí být doprovázeny rozhodným prováděním, včetně investic,“ dodala.

Bischoffová zároveň vyzvala k přijetí nové evropské legislativy, která by zajistila adekvátní minimální příjmy, a k výraznému posílení evropské garance pro děti. Ta má dětem ohroženým chudobou zajistit dostupný přístup ke vzdělání, zdravotní péči, kvalitní stravě nebo důstojnému bydlení.

Členské státy musí spolupracovat s komisí

Pozitivně hodnotí návrh také slovenský místopředseda Evropského parlamentu Martin Hojsík z frakce Renew Europe. I on ale upozorňuje, že bez dostatečného financování nebude možné cíle strategie naplnit.

Podle Hojsíka dokument otevírá důležitá témata a vysílá signál, že důstojné životní podmínky mají být dostupné pro všechny. „Zároveň však bude klíčové, aby při její implementaci Evropská komise úzce spolupracovala s členskými státy, které mají v oblastech jako bydlení hlavní kompetence,“ sdělil redakci.

K návrhu se vyjádřilo také české ministerstvo práce a sociálních věcí. Redakci uvedlo, že se do přípravy strategie zapojilo prostřednictvím veřejné konzultace a Evropské komisi poskytlo informace o chápání chudoby i jejích příčinách v českém prostředí.

Ministerstvo zároveň připomnělo, že Česko už dnes disponuje několika strategickými rámci zaměřenými na boj s chudobou.

Podle Eurostatu je Česko premiantem

Data Eurostatu ukazují, že chudobou nebo sociálním vyloučením je ohroženo 20,9 procenta obyvatel EU. Nejhůře je na tom Bulharsko (29 %), Česko přitom z této statistiky vychází nejlépe (11,5 %).  

Experti však zpochybňují, že by Česko skutečně bylo premiantem ve statistikách týkajících se chudoby. Podle analýzy sociologů Michaela Škvrňáka a Daniela Prokopa z PAQ Research jsou zavádějící, protože nepoužívají jednotné evropské metriky. Podle jejich vlastních výpočtů by Česko ve skutečnosti bylo poblíž evropského průměru.

Česko v evropských statistikách vyniká i další zajímavostí. Z nedávného Eurobarometru vyplývá, že by Češi preferovali, aby EU v otázce řešení krize bydlení dělala více – podle 26 procent respondentů by mělo být jednou z jejich hlavních priorit. EU má však v sociální politice velice limitované kompetence, většina pravomocí tak zůstává členským státům, což se odráží i v podobě Strategie pro chudobu.

