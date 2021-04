Navalnyj je v nemocnici, jeho spolupracovníci mají vážné obavy o jeho zdraví

Vězněný kritik Kremlu Alexej Navalnyj byl převezen do vězeňské nemocnice. Na svém webu o tom informovala federální vězeňská služba (FSIN). Tvrdí přitom, že zdravotní stav Navalného je uspokojivý, nicméně nezávislí doktoři, včetně osobní lékařky opozičníka Anastasije Vasiljevové, už v sobotu upozornili, že vězněnému, který už téměř tři týdny drží hladovku, hrozí vážné zdravotní komplikace.

"Nevíme, co se s ním (Navalným) dělo přes víkend, protože právníci ho nesměli navštívit. Doufám, že dnes dostaneme nějaké zprávy, ale velmi se obávám, že to budou špatné zprávy," řekla v pondělí rozhlasové stanici Echo Moskvy právnička Navalného protikorupčního fondu Ljubov Sobolová. "Není naděje, že bychom dostali o jeho zdraví dobré zprávy. Myslím, že jeho stav je opravdu blízký kritickému, velmi blízký velmi vážnému. Dvacet dní protestní hladovky - to strašně moc," dodala.

FSIN ve své informaci na webu podle deníku Kommersant uvedla, že lékařská komise rozhodla o převozu Navalného do oblastní nemocnice pro odsouzence ve vězeňském objetu IK-3 ve Vladimirské oblasti. Tato nemocnice se specializuje "na dynamické pozorování podobných pacientů". Zdravotní stav Navalného je hodnocen jako podle úřadů uspokojivý a lékaři mu s jeho souhlasem předepsali vitaminovou terapii. Pacienta každý den sleduje lékař, sdělila vězeňská služba.

Známý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina si odpykává trest odnětí svobody za údajnou zpronevěru, panuje ale přesvědčení, že to byla jen záminka s cílem dostat opozičníka za mříže. Zatčen byl bezprostředně po návratu z Německa, kde se léčil z otravy, z jejíž organizace viní ruské tajné služby a Kreml. Hladovku Navalnyj zahájil 31. března na protest proti tomu, že mu není umožněna odpovídající lékařská péče. Stěžoval si na velké bolesti zad a nohy.

Kritik Kremlu byl umístěn do vězeňské kolonie IK-2 v Pokrovu ve Vladimirské oblasti, která je známá striktním režimem.

Evropská unie připisuje odpovědnost za zhoršující se zdraví vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného ruským úřadům a vyzývá k jeho okamžitému propuštění. Před začátkem pondělního jednání ministrů zahraničí členských zemí bloku to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Ministři se podle něj budou kromě vážného stavu Navalného věnovat také vyostřené situaci na východě Ukrajiny a vyhoštění 18 ruských diplomatů z Česka. Některé země v čele s Polskem navrhují kvůli Ukrajině a Navalnému rozšířit protiruské sankce, iniciativa však nemá jednoznačnou podporu všech států.

"Naše žádost nebyla vyslyšena a nyní se situace zhoršila. Připisujeme odpovědnost za zdraví pana Navalného ruským úřadům," prohlásil Borrell s odkazem na opakovanou výzvu unijních zemí k propuštění nejznámějšího ruského kritika Kremlu. K tomu naposledy v neděli večer vyzvala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která dala najevo vážné obavy o Navalného zdraví. Spolupracovníci vězněného politika v dopise lídrům unijních zemí upozornili, že pokud se situace nezmění, může být Navalnyj v ohrožení života a bude potřebovat intenzivní péči. Moskva tvrdí, že jej ve vězení zemřít nenechá, podle kritiků mu však dostatečnou zdravotní péči neposkytuje,

Podle diplomatů nicméně není pravděpodobné, že by se ministři shodli na rázném společném postupu v podobě sankcí. Některé země v čele s Německem chtějí zatím dát přednost diplomatickému přístupu a vyčkat na vývoj situace.