EU navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let, vlastní účet až od 15

Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU KIDS Act, který ve čtvrtek představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii, obrysy předpisu přitom nastínila již během svého středečního projevu ve Štrasburku šéfka EK Ursula von der Leyenová.
Nová norma rovněž obrací důkazní břemeno. Nově budou muset poskytovatelé služeb prokázat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého počátku.
„Naše děti dnes přicházejí do styku s nejsofistikovanějšími technologiemi, jaké kdy byly vytvořeny. Technologiemi, které nebyly nikdy vyvinuty s ohledem na jejich blaho,“ uvedla ve čtvrtek předsedkyně Evropské komise během tiskové konference ve Štrasburku. „Vracíme rodičům kontrolu nad situací tím, že jim poskytujeme nástroje, které jim pomohou vést jejich děti bezpečnějším online světem,“ dodala.
Norma navrhuje, aby si děti mohly vytvářet samostatné účty na sociálních sítích až od 15 let. U dětí ve věku 13 až 15 let návrh počítá s rodičovskou kontrolou. Konkrétně by to znamenalo, že rodiče či opatrovníci by si mohli prostřednictvím svého účtu vytvořit takzvané miniúčty, ke kterým by děti měly přístup. To by jim umožnilo používat sociální sítě a platformy pro sdílení videí odpovídající jejich věku.
Děti od tří do 13 let nebudou moci používat sociální sítě, ale budou moci využívat speciálně navržené platformy pro sdílení videí vhodné pro děti, a to prostřednictvím účtů spravovaných rovněž jejich rodičem či opatrovníkem, stojí v prohlášení komise.
Online platformy – jestliže chtějí být přístupné nezletilým – musí také dodržovat princip „safe by design“. To znamená, že je třeba zabudovat bezpečnost a ochranu uživatelů přímo do základů jejich aplikací a algoritmů. Nové povinnosti by se přitom měly týkat všech online služeb, které uživatelům mladším 18 let poskytují jak sociální sítě, tak i služby pro sdílení videí, online videohry, AI společníky (AI companions) a chatboty.
V návrhu se hovoří zejména o zákazu návykových funkcí, zákazu nekonečného scrollování či zákazu push notifikací během hodin určených ke spánku. „Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost,“ říká Evropská komise.
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.