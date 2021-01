Unie chystá nová pravidla. Chce zakleknout na výrobce vakcín, kteří nedodrží závazky

Evropská unie by mohla zablokovat vývoz vakcín proti covidu-19 do mimounijních zemí, pokud některý výrobce poruší své závazky týkající se dodávaného množství. Podle unijních činitelů s tím počítá návrh nových pravidel, který Evropská komise předloží v pátek. Brusel jím reaguje na fakt, že firmy Pfizer/BioNTech a AstraZeneca snížily proti původní dohodě počet vakcín pro členské země.

Výrobci očkovacích látek, kteří mají své podniky na území EU, budou muset v rámci nového systému registrovat plány na vývoz vakcín u úřadů členských zemí. Pokud nebude firma exportovat očkovací preparáty na úkor distribuce do unijních států, neměla by mít podle zmíněných činitelů ve svých plánech žádné překážky.

"Pokud uvidíme, že jsou nesrovnalosti mezi smlouvami a skutečností,… pak budeme mít možnost zasáhnout," řekl dnes novinářům vysoce postavený unijní zdroj. Firmy by podle nových pravidel musely unijním státům doplnit množství vakcín, které za konkrétní týden měly dostat. Teprve poté by mohly další očkovací látky doručit do Británie, Kanady či jiných mimoevropských států.

Nevoli Bruselu i členských zemí vyvolalo oznámení britsko-švédské společnosti AstraZeneca, že proti původní dohodě výrazně sníží množství vakcíny, kterou zemím dodá do konce března. Podle zdrojů z komise mají země dostat jen zhruba třetinu slíbených vakcín, tedy okolo 30 milionů dávek. Důvodem jsou podle firmy nutné úpravy vakcíny s ohledem na mutace koronaviru a omezení produkce v závodě v Belgii. Komise trvá na tom, aby firma dodržela své smluvní závazky, AstraZeneca však oponuje, že kontrakt nezaručuje unijním zemím právo na požadované množství ve zmíněném období.

Problémy jsou i s dodávkami Pfizeru, který kvůli rozšiřování kapacity výroby omezil počty vakcín distribuovaných do zemí EU na několik týdnů.

Obě zmíněné společnosti vyrábějí své očkovací preparáty mimo jiné v Belgii, odkud vakcíny míří do řady mimounijních států. Evropská komise chce v příštích dnech podle informací belgických úřadů provést inspekci v místní továrně AstraZeneky s cílem zjistit, nakolik je omezena produkce pro EU.

Plánem hlídat vývoz vakcín navazuje unie na omezení vývozu tehdy nedostatkových respirátorů a dalších ochranných pomůcek, která uplatňovala loni na jaře.

Unijní činitelé ve čtvrtek zdůraznili, že omezení se nebudou vztahovat na humanitární dodávky do chudších zemí, kam chtějí státy EU část svých vakcín posílat. Evropský blok má v rámci společných nákupů pro svých 450 milionů obyvatel celkově nasmlouváno 2,3 miliardy dávek od šestice výrobců. V členských státech se zatím očkuje pouze vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, látku AstraZeneky může Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučit ke schválení již v pátek.