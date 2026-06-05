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Zahraničí

EU by měla přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028, řekl Babiš

ČTK

Evropská unie by měla do svých řad přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028. Novinářům to v pátek před začátkem jednání lídrů zemí EU a západního Balkánu v černohorském přímořském městě Tivat řekl český premiér Andrej Babiš. Předseda české vlády měl před summitem bilaterální schůzku s černohorským prezidentem Jakovem Milatovičem, s nímž jednal například o možných dodávkách českých zbraní.

„Já jim říkám, že teď je ten moment, abyste tu EU donutili, aby Černá Hora i Albánie v roce 2028 vstoupily do EU,“ řekl v pátek premiér Andrej Babiš s odkazem na své rozhovory s balkánskými lídry během čtvrteční slavnostní večeře a pátečních bilaterálních schůzek.
„Já jim říkám, že teď je ten moment, abyste tu EU donutili, aby Černá Hora i Albánie v roce 2028 vstoupily do EU,“ řekl v pátek premiér Andrej Babiš s odkazem na své rozhovory s balkánskými lídry během čtvrteční slavnostní večeře a pátečních bilaterálních schůzek.Foto: REUTERS
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Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko, z nichž některé země požádaly o členství v EU již v první dekádě tohoto století.

„Já jim říkám, že teď je ten moment, abyste tu EU donutili, aby Černá Hora i Albánie v roce 2028 vstoupily do EU,“ řekl Babiš s odkazem na své rozhovory s balkánskými lídry během čtvrteční slavnostní večeře a pátečních bilaterálních schůzek.

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Přijímací proces balkánských zemí, který bude tématem dnešního jednání šéfů států a vlád, podle českého premiéra trvá příliš dlouho. Unie sice po ruském vpádu na Ukrajinu stagnující proces integrace urychlila, avšak někteří balkánští politici dávají najevo frustraci z toho, že se jim perspektiva členství stále příliš nepřiblížila. Zároveň se obávají, aby EU neupřednostnila v přístupovém procesu Ukrajinu, kterou se unie snaží podporovat při obraně proti Rusku.

Právě Černá Hora je zemí, která se k EU přiblížila nejvíce a stanovila si cíl stát se členem v roce 2028. Unijní činitelé hovoří jako o reálnějším horizontu o konci tohoto desetiletí. U dalších zemí komplikuje integraci pomalé provádění reforem či vzájemné spory.

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