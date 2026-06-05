EU by měla přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028, řekl Babiš

Evropská unie by měla do svých řad přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028. Novinářům to v pátek před začátkem jednání lídrů zemí EU a západního Balkánu v černohorském přímořském městě Tivat řekl český premiér Andrej Babiš. Předseda české vlády měl před summitem bilaterální schůzku s černohorským prezidentem Jakovem Milatovičem, s nímž jednal například o možných dodávkách českých zbraní.
Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko, z nichž některé země požádaly o členství v EU již v první dekádě tohoto století.
„Já jim říkám, že teď je ten moment, abyste tu EU donutili, aby Černá Hora i Albánie v roce 2028 vstoupily do EU,“ řekl Babiš s odkazem na své rozhovory s balkánskými lídry během čtvrteční slavnostní večeře a pátečních bilaterálních schůzek.
Přijímací proces balkánských zemí, který bude tématem dnešního jednání šéfů států a vlád, podle českého premiéra trvá příliš dlouho. Unie sice po ruském vpádu na Ukrajinu stagnující proces integrace urychlila, avšak někteří balkánští politici dávají najevo frustraci z toho, že se jim perspektiva členství stále příliš nepřiblížila. Zároveň se obávají, aby EU neupřednostnila v přístupovém procesu Ukrajinu, kterou se unie snaží podporovat při obraně proti Rusku.
Právě Černá Hora je zemí, která se k EU přiblížila nejvíce a stanovila si cíl stát se členem v roce 2028. Unijní činitelé hovoří jako o reálnějším horizontu o konci tohoto desetiletí. U dalších zemí komplikuje integraci pomalé provádění reforem či vzájemné spory.
Mohlo by vás také zajímat: Premiérova reakce mě překvapila. Ekonom popisuje, jak to bude s důchody
Vrah „krále hracích automatů“ neutekl daleko, policie už zatkla podezřelého
Policisté ve čtvrtek vypátrali a zadrželi muže, který je podezřelý ze středeční vraždy cizince v Seifertově ulici v Praze 3. Policie to v pátek uvedla na síti X. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargig, který je znám jako „král hracích automatů“. Česká policie však totožnost zavražděného nepotvrdila.
Ralf Schumacher řekl svému partnerovi ano. Pohádková svatba dojala i syna Davida
Bývalý pilot formule 1 Ralf Schumacher se oženil se svým partnerem Étiennem Bousquetem-Cassagnem. Pompézní svatba v Saint-Tropez uzavřela mimořádný příběh.
Mysleli, že snídají správně. Odborníci mluví o detailu, který může zabránit přejídání i chuti na sladké
Lidé si dnes stále častěji dávají záležet na tom, aby den začali kvalitní snídaní. Podle odborníků ale většina z nich přehlíží jeden důležitý detail. Nezáleží totiž jen na tom, kolik vlákniny během dne přijmeme, ale také kdy ji tělu dodáme. Nové poznatky naznačují, že právě první jídlo po probuzení může výrazně ovlivnit trávení, pocit hladu i hladinu energie na zbytek dne.
Muzikův obraz Elsinor V se vydražil za téměř 14 milionů korun. Jde o autorský rekord
Obraz Elsinor V Františka Muziky se vydražil v aukci pražského Arthouse Hejtmánek za 13,95 milionu korun. Vyvolávací cena díla činila 4,5 milionu korun. Výsledná cena je včetně aukční přirážky ve výši 24 procent. Dosud byla nejdráže vydraženým Muzikovým dílem v roce 2018 Noc II (1942) za necelých 10 milionů korun, za podobnou cenu se prodal v roce 2023 také jeho obraz Gobelin II (Fuga II).
Koubek má před Koreou příjemný problém. Náhradníci zářili
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek po vítězství 3:1 nad Guatemalou v generálce na mistrovství světa ocenil přínos střídajících hráčů, kteří po změně stran přípravný zápas za stavu 1:1 rozhodli.