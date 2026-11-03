EU a Británie dokončily návrh dohody, která má odstranit kontroly potravin po brexitu

Evropská unie a Británie podle britských médií dokončily návrh smlouvy, která má odstranit omezení dovozu a vývozu potravin a zemědělských produktů zavedené po brexitu. Týkají se široké škály zboží od uzenin a sýrů až po kožené výrobky a květiny.
Dohoda o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS) by měla začít platit až v prvním čtvrtletí roku 2028, informoval v úterý list The Guardian. Podle unijních zdrojů ale dohoda ještě zcela dojednána nebyla. Zbývá jedna otevřená otázka, takže jednání zatím pokračují.
Dohoda bude podle deníku The Guardian přínosem pro britské vývozce potravin, jejichž obchod s Evropskou unií od roku 2019 klesl o třetinu. Zároveň umožní menším britským obchodníkům, například specializovaným prodejnám s delikatesami, vrátit se k nákupu sýrů či vína v menších objemech. To se kvůli nákladům na kontroly zavedené po brexitu v roce 2022 stalo prakticky nemožným.
Očekávaný termín vstupu smlouvy v platnost se posunul kvůli šestiměsíčnímu odkladu druhého summitu mezi EU a Británií, který byl způsoben změnou na postu britského premiéra. Tím se stal po Keiru Starmerovi Andy Burnham. Summit, který se měl původně konat v červenci, je nyní naplánován na 20. listopadu.
Britská unie farmářů v říjnu uvedla, že vývoz britských potravin do EU se od brexitu propadl o třetinu, přičemž nejvíce byly zasaženy vejce, kuřecí maso a bramborové výrobky. Po brexitu musely totiž britské firmy při vývozu do EU a dovozu z EU plnit nové požadavky a podstupovat kontroly. Ty se týkaly zejména potravin živočišného původu, například masa, sýrů a mléčných výrobků, živých zvířat a rostlin, květin a dalších zemědělských produktů.
Dvě stě stran dlouhý návrh dohody, který má tyto překážky v dovozu a vývozu odstranit, je nyní podle zdrojů BBC a listu The Guardian hotový. Britská média tvrdí, že by se jím měli ve středu zabývat velvyslanci členských států při EU na svém jednání v Bruselu. Unijní zdroje nicméně uvádějí, že velvyslanci mají v plánu jednat pouze o návrhu společného prohlášení ze summitu EU-Británie a nikoli konkrétně o dohodě SPS.
„Očekáváme, že členské státy dnes obdrží návrhy právních textů dohod, Coreper se zítra (ve středu - pozn. ČTK) bude zabývat především návrhem společného prohlášení (ze summitu EU-Británie), načež pracovní skupina bude pokračovat v analýze textů těchto tří dohod,“ řekl ČTK zdroj blízký irskému předsednictví. Jiný unijní zdroj potvrdil, že státy EU teprve čekají na text dohody s tím, že v jednáních zůstává otevřená ještě jedna otázka. Coreper je výbor velvyslanců členských států při EU.
Dohoda o potravinách je dosud nejvýznamnější součástí takzvaného obnovení vztahů po brexitu, na kterém se obě strany dohodly, poznamenala BBC. Odstraní kontroly a administrativní překážky, které dopadají na vývozce od chvíle, kdy Británie opustila jednotný trh EU. Britská vláda přitom tvrdí, že díky dohodě britská ekonomika nakonec získá každoročně přínosy v hodnotě 5,1 miliardy liber.
Pod vedením Andyho Burnhama se přístup Británie ke vztahům s EU po brexitu výrazně změnil. Předchozí premiér Starmer uvedl, že se Británie za jeho života k unijnímu bloku nevrátí, zatímco Burnham prohlásil, že by si za svého života přál vidět Británii zpět v Evropské unii.
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