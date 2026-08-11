Přeskočit na obsah
Benative
12. 8. Klára
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Etna zlobí, letiště v Katánii funguje omezeně. Létají sem i spoje z Prahy

ČTK

Letiště v Katánii funguje v posledních dnech ve značně omezeném režimu kvůli aktivitám sopky Etny a nepříznivému větru. Do středečních 11 hodin je provoz na letišti přerušen, uvedl provozovatel společnost SAC. Zastavení provozu přichází v období, kdy je na letišti zvýšený provoz kvůli letní turistické sezóně.

Sopka Etna, Itálie
Pohled na Etnu, nejvyšší sopku Evropy, z jejích útrob vychází kouřFoto: iStockphoto – rz_design
Reklama

Od minulého týdne letiště střídavě zavádí a ruší omezení provozu kvůli aktivitám Etny. Podle údajů, které cituje deník Corriere della Sera, od víkendu tak bylo zrušeno na 55 procent letů. Od pondělního rána byly zastaveny přílety letadel, od pondělního večera také vzlety.

Související

Podobná omezení musí letiště v Katánii kvůli nedaleké aktivní sopce přijímat i několikrát ročně. Lety jsou pak většinou přesměrovány na letiště v Comisu či Palermu, což může pro turisty znamenat i několik hodin dodatečné cesty autobusem. V letní sezóně míří do Katánie několik leteckých spojů z Prahy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinští váleční zajatci po výměně.
Ukrajinští váleční zajatci po výměně.
Ukrajinští váleční zajatci po výměně.

Mučení a špatné zacházení. Rusko stále drží v zajetí tisíce ukrajinských civilistů

Více než 16 tisíc civilistů, které Rusko zadrželo od začátku války proti Ukrajině, je podle odhadů OSN stále zbaveno svých svobod: mnozí z nich jsou zadržováni v izolaci či z důvodů, které odporují mezinárodnímu právu. Na pondělním neformálním zasedání Rady bezpečnosti OSN to uvedla asistentka generálního tajemníka OSN pro lidská práva Claudia Fuentesová Julioová.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama