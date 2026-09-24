Etiopská armáda zaútočila na povstalce. Tvrdí, že jich 272 zabila

Etiopská armáda ve čtvrtek na facebooku oznámila, že při bojích ve státě Amharsko na severu země zabila 272 povstalců z Tigrajské lidové osvobozenecké fronty (TPLF). Informovala o tom agentura AFP, podle které ale počet obětí nelze nezávisle ověřit. Podle armády povstalci ve středu zahájili ofenzivu v několika oblastech regionu, který sousedí s Tigrajem.
Etiopské ozbrojené síly uvedly, že jednotky TPLF zaútočily na několika místech. Vládní síly podle armády následně zahájily protiútok, při němž prý povstalci utrpěli těžké ztráty. Kromě 272 mrtvých bylo podle armády dalších 260 bojovníků zraněno.
Armáda neuvedla žádné informace o případných obětech na straně vládních sil ani mezi civilisty. AFP se nepodařilo údaje o ztrátách povstalců nezávisle ověřit.
Boje byly podle AFP hlášeny také v okolí města Lalibela, které je známé středověkými kostely vytesanými do skály, jež jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Oblast se v minulosti často stávala terčem útoků místní ozbrojené skupiny Fano, která nyní podle dostupných informací působí společně s TPLF.
Bezpečnostní zdroj působící v Etiopii uvedl, že kvůli bojům byly přerušeny lety na letiště v Lalibele.
Napětí mezi etiopskou vládou a úřady v severním Tigraji ve středu přerostlo v nové boje. Jednotky TPLF totiž zaútočily také v sousedním Afarském státu. Boje přišly jen několik dní poté, co sedm etiopských ozbrojených skupin včetně TPLF a milic Fano oznámilo vytvoření protivládní aliance nazvané Aliance etiopských lidových sil za přežití (EPFAS). Jejím deklarovaným cílem je svržení vlády premiéra Abiye Ahmeda.
TPLF a Fano přitom ještě za války v Tigraji v letech 2020 až 2022 stály na opačných stranách. Fano tehdy bojovalo po boku federální armády proti TPLF, později se ale postavilo proti vládě a od roku 2023 s ní vede vlastní konflikt.
Tigrajská válka mezi federální vládou a TPLF skončila mírovou dohodou v roce 2022, napětí ale od té doby přetrvává. TPLF tvrdí, že její středeční postup byl reakcí na agresi federální armády. Etiopská vláda naopak označuje útoky za ofenzivu povstalců.
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