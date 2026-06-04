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Zahraničí

Tohle Putina vážně bolelo. Ukrajinci v „jeho“ Petrohradě trefili nesmírně cenný cíl

Ukrajinské drony zasáhly 3. června v Kronštadtu u Petrohradu ruskou raketovou korvetu Bojkij.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Ukrajinské drony zasáhly 3. června v Kronštadtu u Petrohradu ruskou raketovou korvetu Bojkij. Plavidlo známé eskortou tankerů takzvané stínové flotily, která pomáhá Moskvě obcházet západní sankce, začalo po útoku hořet. Rozsah škod zatím nelze nezávisle ověřit.

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Korveta Bojkij se stala jedním z cílů rozsáhlého ukrajinského útoku na námořní základnu v Kronštadtu a petrohradský ropný terminál. Podle ukrajinských zdrojů zasáhly drony loď během oprav v suchém doku a na místě vypukl požár.

Loď byla spuštěna na vodu v roce 2011 a do služby vstoupila o dva roky později. Od února letošního roku procházela plánovanými opravami.
Loď byla spuštěna na vodu v roce 2011 a do služby vstoupila o dva roky později. Od února letošního roku procházela plánovanými opravami.Foto: Reuters

Korveta patřila k nejaktivnějším lodím ruské Baltské flotily, v posledních měsících se opakovaně objevovala v blízkosti britských břehů. Zvláštní pozornost vzbudila role Bojkije při ochraně takzvané stínové flotily.

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Podle zjištění investigativního serveru The Insider korveta doprovázela sankcionované tankery převážející ruskou ropu a pomáhala jim proplouvat evropskými vodami. Právě stínová flotila je dlouhodobě terčem kritiky NATO i Evropské unie, protože umožňuje Rusku obcházet sankce a financovat pokračování války na Ukrajině.

Satelitní snímek ukazuje záchranné práce na zasažené ruské korvetě.
Satelitní snímek ukazuje záchranné práce na zasažené ruské korvetě.Foto: Vantor

Útok je zároveň další ranou pro ruskou protivzdušnou obranu. K zásahu došlo nedaleko Petrohradu v době zvýšených bezpečnostních opatření před Mezinárodním ekonomickým fórem SPIEF, které patří k nejvýznamnějším akcím pořádaným Kremlem.

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Celý článek si můžete přečíst zde.

Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Petrohradu. 3. června 2026. | Video: X/ZelenskyyUa
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