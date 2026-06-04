Tohle Putina vážně bolelo. Ukrajinci v „jeho“ Petrohradě trefili nesmírně cenný cíl

Ukrajinské drony zasáhly 3. června v Kronštadtu u Petrohradu ruskou raketovou korvetu Bojkij. Plavidlo známé eskortou tankerů takzvané stínové flotily, která pomáhá Moskvě obcházet západní sankce, začalo po útoku hořet. Rozsah škod zatím nelze nezávisle ověřit.
Korveta Bojkij se stala jedním z cílů rozsáhlého ukrajinského útoku na námořní základnu v Kronštadtu a petrohradský ropný terminál. Podle ukrajinských zdrojů zasáhly drony loď během oprav v suchém doku a na místě vypukl požár.
Korveta patřila k nejaktivnějším lodím ruské Baltské flotily, v posledních měsících se opakovaně objevovala v blízkosti britských břehů. Zvláštní pozornost vzbudila role Bojkije při ochraně takzvané stínové flotily.
Podle zjištění investigativního serveru The Insider korveta doprovázela sankcionované tankery převážející ruskou ropu a pomáhala jim proplouvat evropskými vodami. Právě stínová flotila je dlouhodobě terčem kritiky NATO i Evropské unie, protože umožňuje Rusku obcházet sankce a financovat pokračování války na Ukrajině.
Útok je zároveň další ranou pro ruskou protivzdušnou obranu. K zásahu došlo nedaleko Petrohradu v době zvýšených bezpečnostních opatření před Mezinárodním ekonomickým fórem SPIEF, které patří k nejvýznamnějším akcím pořádaným Kremlem.
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