Ocenění pro Merkelovou provázel bojkot. Europoslanci mluví o „komparzu“

V úterý se v Evropském parlamentu ve Štrasburku konala první ceremonie udělení Evropského řádu za zásluhy. Jednou z oceněných byla i bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která je však dlouhodobě terčem kritiky části europoslanců. Někteří z nich se tak rozhodli ceremonii bojkotovat. A nyní tvrdí, že Evropský parlament si s tím poradil po svém.
Někteří europoslanci z frakce Patriotů pro Evropu i mimo ni se rozhodli ceremonii demonstrativně bojkotovat a neúčastnit se jí. Chtěli tak dosáhnout toho, aby Merkelová musela nově vytvořený řád převzít v částečně prázdném sále.
Podle europoslance za německou AfD Tomasze Froehlicha byl ale tento záměr zmařen. Tvrdí, že místa zaplnili „komparzisté“. Další zdroje ale uvádějí, že je prázdná místa i hosté v sálu jsou běžnou praxí.
„Místa měla zůstat prázdná jako jasné politické gesto. V bezprecedentním kroku, který odporuje všem parlamentním zvyklostem, byli na místa našich europoslanců usazeni komparzisté, aby toto poselství oslabili. Je to naprosto pobuřující!“ napsal Froehlich v příspěvku na platformě X.
Text doprovodil fotografií, která podle něj zobrazuje částečně zaplněné řady sedaček s prázdnými místy, která opustili protestující europoslanci.
V podobném duchu se vyjádřil i europoslanec Fabio De Masi ze Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), který rovněž nešetřil kritikou.
„Skutečně nasadili zaměstnance Evropského parlamentu jako komparz, aby zaplnili plénum. Je to závan východního Německa nebo monarchie,“ uvedl v příspěvku na platformě X.
Někteří komentátoři nicméně upozorňují, že ceremonie neprobíhala během řádného parlamentního jednání. Přítomnost zaměstnanců či hostů v sále podle nich v takovém případě není ničím neobvyklým. Evropský parlament sám situaci nijak nekomentoval.
Komparz pro Merkelovou
Ke kritice se přidal i rakouský europoslanec Harald Vilimsky (FPÖ). Ten přítomné „usazené“ označil za „ersatzpublikum“ (náhradní publikum). „Komparz pro evropský dvůr. Kulisoví lidé tam, kde měla být ve skutečnosti viditelná politická nepřítomnost,“ doplnil na svém instagramovém účtu.
Informaci pro list Berliner Zeitung potvrdil nezařazený europoslanec Martin Sonneborn (Die PARTEI). Ten ceremonii nebojkotoval a zůstal na svém místě v sále. Pro list uvedl, že prázdná místa byla podle něj skutečně obsazena zaměstnanci Evropského parlamentu. „Něco takového nebylo nutné ani za časů NDR,“ dodal.
„Podám stížnost, aby je příště alespoň nahradili dobře vypadajícími, dobře naladěnými a možná i lehce opilými lidmi z baru pro europoslance,“ okomentoval Sonneborn nahrazení nepřítomných zákonodárců.
