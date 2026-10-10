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Zahraničí

Rýsuje se nový konflikt ve světě? Eritrea obvinila souseda z vyhlášení války

ČTK
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Eritrea obvinila Etiopii z vyhlášení války a požádala v sobotu Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.

The Wider Image: As Iran war smolders, shunned Eritrea looks to come in from the cold
People walk and ride bicycles on a busy street in downtown Asmara, Eritrea, June 19, 2026. Eritrea has long been isolated by the West, which views the East African country as among the most repressive in the world, while the government in Asmara has itself pursued a policy of political and economic seclusion. Despite its small population, Eritrea has gained new geopolitical importance this year, during the Iran war, because of its 1,000-km Red Sea coastline along a key shipping route between the Mediterranean and Asia. As conflict disrupted traffic through the Strait of Hormuz and attacks by Iran-backed Houthi militants threatened vessels near Yemen, Eritrean waters emerged as potentially one of the safest corridors for maritime trade. REUTERS/Monicah Mwangi SEARCH "MWANGI ERITREA RED SEA" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAYFoto: REUTERS – Monicah Mwangi
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Asmara tak reaguje na výroky Etiopie, která ji v dopise Radě bezpečnosti OSN, zveřejněném v pátek, nařkla z plnohodnotné invaze, jež Addis Abebě nenechává jinou možnost než se bránit.

Eritrejský ministr zahraničí Usmán Sálih označil v sobotu tato tvrzení za součást etiopského plánu, jehož cílem je ospravedlnit útočnou válku vůči jeho zemi.

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"Eritrea žádá Radu bezpečnosti OSN, aby důrazně odsoudila etiopské hanebné vyhlášení války proti Eritreji... a přijala nezbytná odstrašující opatření," uvedl v dopise citovaném AFP Sálih. Podle něj chování Etiopie způsobí zkázu obyvatelům obou zemí a destabilizuje celý region.

Reuters uvedla, že eritrejský ministr zahraničí se v dopise odvolává na kapitolu VII Charty OSN, která umožňuje uplatnit opatření od sankcí až po vojenskou akci.

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Etiopská vláda v dopise pro RB OSN z 8. října vyzvala k okamžitému stažení eritrejských jednotek ze svého území. Etiopský ministr zahraničí Gedion Timothewos v listu uvedl, že kvůli přítomnosti eritrejských jednotek nezbývá Etiopii jiná možnost než se bránit.

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Informace o eritrejských jednotkách na etiopské půdě se začaly objevovat ve středu. Podle očitých svědků, na které se odvolávala Reuters, projížděli eritrejští vojáci severoetiopským městem Adigrat.

Minulý týden země přerušily vzájemné diplomatické vztahy, když Etiopie vyhostila deset eritrejských diplomatů a oznámila uzavření svého velvyslanectví v eritrejském hlavním městě Asmara. Eritrea následně oznámila, že bude reagovat recipročně.

Vztahy mezi státy se zhoršily v době, kdy se od 23. září na severu Etiopie znovu rozhořely těžké boje mezi vládními silami a povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF). Etiopská vláda obviňuje sousední zemi z podpory TPLF. Eritrea to popírá.

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Eritrea získala nezávislost na Etiopii v roce 1993. O pět let později vypukla mezi oběma zeměmi pohraniční válka, která trvala do roku 2000 a vyžádala si desítky tisíc obětí. Vztahy se výrazně zlepšily až po nástupu etiopského premiéra Abiye Ahmeda v roce 2018. Obě země tehdy podepsaly mírovou dohodu a ukončily téměř dvě desetiletí trvající válečný stav.

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