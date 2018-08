Erdogan: USA se k Turecku obracejí zády. Jsme znechuceni a rozčílení

před 44 minutami

Spojené státy kvůli sporům o amerického pastora zadržovaného v Turecku Ankaru rozčilily a znechutily. Řekl to v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Vztahy mezi oběma zeměmi se v poslední době prudce zhoršily, což se odrazilo mimo jiné i v mohutném propadu kurzu turecké liry a tureckých akcií. "Spojené státy se k nám obracejí zády … a místo nás si vybírají pastora. Je mi líto, ale my půjdeme dál rozhodnými kroky po cestě, kterou jsme si vybrali," řekl Erdogan ve městě Rize na pobřeží Černého moře. "To, že Amerika takto zachází se svým strategickým partnerem, nás znechutilo, rozčílilo," uvedl podle agentury Reuters turecký prezident.