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Zahraničí

Erdogan má rakovinu a při životě ho drží Žid vyslaný Mosadem, píší izraelská média

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Bývalý mluvčí Ichilovovy nemocnice v Tel Avivu v Izraeli uvedl, že nejmenovaný špičkový lékař tajně letěl do Turecka, kde měl ošetřovat současného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který byl v ohrožení života. „Muž, který dnes vyhrožuje Židům, dýchá a je naživu díky Židovi,“ citoval ho ve středu server Israel National News.

NATO leaders' summit in Ankara
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hostil tento týden v Ankaře několikadenní summit NATO; 8. července 2026. Foto: REUTERS – Umit Bektas
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Kauzu odstartoval rozhovor bývalého nemocničního mluvčího Aviho Shoshana pro izraelskou televizi 14. kanál. „Víte, proč Erdogan vypadá tak nemocně? A víte, proč nad tím přemýšlím? Protože ho Izrael zachránil,“ řekl Shoshan do kamery s tím, že Izrael podle něj vyslal do Turecka židovského lékaře, který měl tureckého prezidenta léčit.

Doktor, který měl Erdogana ošetřovat a jehož jméno nebylo z pochopitelných důvodů zveřejněno, je údajně specialista na léčbu rakoviny. Podle Shoshana tento odborník vycestoval do Turecka na popud agentů Mosadu a se souhlasem premiéra Benjamina Netanjahua.

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„Tento muž, který dnes vyhrožuje Židům, je naživu, dýchá díky Židovi, Izraelci – Benjaminu Netanjahuovi. A také díky Davidu Barneovi (bývalý šéf izraelské rozvědky – pozn. red.),“ rozhořčoval se Shoshan na webu Israel National News.

Již před několika lety izraelská média reportovala, že Erdogan obdržel zdravotní rady od izraelského profesora medicíny Izáka Shapira, zástupce ředitele v Icholovově nemocnici v Tel Avivu. Ten byl přitom v druhém největším zdravotnickém zařízení izraelské metropole zodpovědný i za takzvanou zdravotní turistiku. Doktor Shapiro se k těmto zprávám ovšem nikdy veřejně nevyjádřil.

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