Erdogan našel způsob, jak znovu kandidovat. Potřebuje ale hlasy opozice

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle prohlášení svého poradce Mehmeta Uçuma nalezl způsob, jak znovu kandidovat na prezidenta navzdory ústavnímu limitu mandátů. Uvádí to ve čtvrtek agentura AFP. Podle Uçuma stačí, aby Erdogan rezignoval krátce před koncem mandátu a vyvolal předčasné prezidentské volby. K tomu ale potřebuje podporu poslanců i z opozičních řad.
Erdogan je prezidentem od roku 2014 a nyní vykonává třetí prezidentský mandát. Turecká ústava přitom počítá s limitem dvou mandátů. Erdogan však tvrdí, že jeho první mandát se do limitu nezapočítává, protože se výrazně změnila ústava.
Tuto interpretaci opozice napadla před prezidentskou volbou v roce 2023 u volebního úřadu. S argumentem, že Erdogan znovu kandidovat nemůže, však neuspěla.
"Recep Tayyip Erdogan bude naposledy kandidátem," řekl podle tureckých médií Uçum. Podle něj by se předčasné prezidentské volby mohly konat 16. dubna 2028 kvůli symbolickému významu tohoto data.
Referendum o změně ústavy, která zavedla v Turecku prezidentský systém, se totiž konalo 16. dubna 2017. V řádném termínu by se měly prezidentské volby konat zhruba v květnu 2028.
Turecká média poukazují na to, že Erdogan by zřejmě chtěl využít článku 116 turecké ústavy. Ta umožňuje prezidentovi, který slouží druhý mandát, se znovu ucházet o funkci, pokud parlament vyhlásí předčasné prezidentské volby. Ty ale musí schválit tři pětiny členů parlamentu, tedy 360 poslanců. Erdogan a jeho spojenci však mají jen 326 hlasů.
Erdogan již při posledních volbách říkal, že půjde o jeho poslední mandát. Jeho tábor ale zatím nenašel osobnost, která by dokázala v prezidentské volbě uspět. Erdoganovi bude za dva roky 74 let.
Zatím nejvážnější Erdoganův politický sok, istanbulský exstarosta Ekrem Imamoglu, je ve vazbě kvůli obvinění z korupce a dalších trestných činů. Opoziční předák tvrdí, že postup justice je politicky motivovaný. V souvislosti se zásahy soudů se navíc rozštěpila největší opoziční strana CHP (Lidová republikánská strana).
S další významnou částí opozice, prokurdskou stranou DEM (Strana rovnosti lidu a demokracie), naopak vláda spolupracuje v rámci procesu odzbrojení a rozpuštění Strany kurdských pracujících (PKK), která přes 40 let vedla proti tureckému státu ozbrojený boj za nezávislost a autonomii Kurdů.
K rozpuštění PKK vyzval loni lídr strany Abdullah Öcalan. Uçum podle tureckých médií řekl, že Öcalan se stane členem jednoho ze čtyř výborů, které budou dohlížet na odzbrojování PKK. To však neznamená, že se historický lídr Kurdů, který si odpykává doživotní trest na vězeňském ostrově Imrali nedaleko Istanbulu, dostane na svobodu.
Uçum potvrdil předchozí informace tureckých médií, že úřady nechaly na ostrově postavit samostatný dům, kde bude moci Öcalan pobývat ve větším komfortu, než jaký nabízí vězení. Na Imrali byl Öcalan mnoho let v přísné izolaci. Vězeňský režim ale úřady zmírnily v loňském roce, kdy kurdský vůdce opakovaně přijímal zákonodárce strany DEM.
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