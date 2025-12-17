Přeskočit na obsah
17. 12.
Zahraničí

Erasmus znovu i v Británii, země se opět zapojí do výměny studentů

ČTK

Británie a Evropská unie se dohodly, že britským studentům umožní opětovné zapojení do oblíbeného studentského výměnného programu Erasmus+.

Studenti
Studenti
Jde o malý, ale symbolický signál zlepšení vztahů mezi Spojeným královstvím a EU po brexitu, napsala agentura Reuters. Dohodu o programu Erasmus musí ještě schválit 27 členských států unie.

Erasmus+ umožňuje studentům studovat v zahraničí na partnerských univerzitách a vysokých školách tím, že jim nabízí granty na pokrytí školného. Pomáhá také financovat stáže ve firmách.

Už v příštím akademickém roce 2027/28 Británie do programu přispěje 570 miliony liber (téměř 14 miliard korun), oznámila britská vláda. V prvním roce by program mohlo využít více než 100 tisíc lidí ve Spojeném království, dodala.

Návrat Spojeného království k programu Erasmus+, který každoročně umožňuje statisícům studentů z EU studovat v jiné zemi bloku až jeden rok, byl již dlouho klíčovým požadavkem unie na posílení vazeb mezi oběma stranami.

Ty se rovněž dohodly na zahájení jednání o integraci trhů s elektřinou a stanovily lhůtu pro dokončení dohody o obchodu s potravinami a nápoji a o propojení obchodování s uhlíkem v příštím roce, uvádí se v prohlášení vlády.

Britský labouristický premiér Keir Starmer usiluje o užší vztahy s EU od svého loňského zvolení a letos v květnu ohlásil novou éru ve vzájemných vztazích poté, co se obě strany dohodly na nejvýznamnější obnově obranných a obchodních vazeb od odchodu země z EU v roce 2020. Starmer se svým přístupem snaží odlišit od často napjatých vztahů mezi předchozími konzervativními vládami a EU.

„Dohody dokazují, že naše nové partnerství s EU funguje,“ řekl podle Reuters britský ministr pro vztahy s EU Nick Thomas-Symonds a dohodu o Erasmu označil za „obrovské vítězství pro mladé lidi“.

Tento návrat „otevírá cestu k novým sdíleným zkušenostem a trvalým přátelstvím“ pro všechny studenty, kteří rozšíření programu využijí, napsala dnes na síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič na X uvedl, že znovuzapojení Británie do Erasmu posílí vazby mezi lidmi.

Spojené království z Erasmu vystoupilo po brexitu na konci ledna 2020 poté, co tehdejší premiér Boris Johnson prohlásil, že program není dostatečně efektivní z hlediska vynaložených prostředků. Johnson argumentoval tím, že Londýn hostí více evropských studentů, tehdy přibližně 35 tisíc ročně), než kolik mladých Britů vysílá na kontinent (zhruba 17 tisíc ročně).

Od jeho vzniku v roce 1987 programu Erasmus využilo na 15 milionů lidí. Po odchodu Británie z EU museli mladí Evropané studující ve Spojeném království platit stejně vysoké školné jako ostatní zahraniční studenti, často třikrát vyšší než školné britských studentů.

