„Éra tyranie v Maďarsku.“ Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi

Bývalý národně konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi a vyzval své stoupence k jejímu obnovení. Napsala to ve středu agentura Reuters, podle níž nyní Orbán učinil první důrazná politická prohlášení od drtivé porážky své strany Fidesz v dubnových parlamentních volbách.
Expremiér vystoupil poté, co jeho politické uskupení oznámilo, že prokuratura provedla razie v centru, které provozuje počítačové servery strany.
„V Maďarsku znovu začala éra tyranie,“ uvedl Orbán na facebooku v úterním vyjádření, které nazval Prohlášením odporu, a připomněl mimo jiné sovětskou okupaci země. Nový politický systém následně označil za nelegitimní.
„Fidesz proti zneužití moci použije všechny mírové prostředky, a to jak uvnitř, tak vně parlamentu,“ napsal expremiér. V zákonodárném sboru má nyní dvoutřetinovou ústavní většinu středopravicová strana Tisza ministerského předsedy Pétera Magyara, která tak může měnit to, co zavedly během 16 let u moci Orbánovy vlády.
Magyar avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, a slíbil, že obnoví demokratické standardy. Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Fidesz kritizuje Magyarovy reformy jako autokratické, což je výtka, které se často dostávalo Orbánovi v době, kdy byl u moci, napsala dříve agentura AFP. Tisza podle Reuters popírá, že by proti politickým odpůrcům uplatňovala autoritářské metody. Orbán pro změnu odmítá obvinění z korupce.
Orbán podle Reuters prohlásil, že Maďarsko přestalo být demokratickým státem poté, co parlament minulý týden ukončil mandát prezidenta Tamáse Sulyoka. Toho Magyar opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak Sulyok neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.
Ve středu Orbán na tiskové konferenci podle Reuters řekl, že státní zástupci během úterní razie zabavili servery Fidesz. Strana už v úterý oznámila, že čelí policejní razii ve své počítačové centrále a že úřady chtějí zabavit celý komunikační systém a databázi. Prokuratura podle Reuters sdělila, že operace souvisí s vyšetřováním zpronevěry a dalších trestných činů v národním kulturním fondu (NKA) za Orbánovy vlády.
Tisza má nadále veřejnou podporu - průzkum společnosti Median z tohoto měsíce ukázal, že vládnoucí stranu podporuje 60 procent obyvatel a Fidesz 18 procent, poznamenal Reuters, podle něhož je Fidesz v současné době v chaosu.
Mohlo by vás také zajímat: Další lídr Maďarska je jasný. Kdo je Péter Magyar, který po 16 letech nahradí Viktora Orbána?
Ebola si v Kongu vyžádala už téměř 1000 obětí
Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 999 a počet nakažených dosáhl 2473, uvedla agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na středu. Úterní bilance uváděla 967 úmrtí a 2423 nakažených. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.
Argentina prošla díky korupci, prohlásili Španělé. Ronaldova reakce vyvolala bouři
Pokud vás na Instagramu sleduje zhruba 677 milionů uživatelů, pak každý váš „krok“ na této sociální síti má obrovskou váhu. Cristiano Ronaldo označil srdíčkem příspěvek, v němž španělští novináři mluvili o tom, že Argentina postoupila do finále fotbalového mistrovství světa díky korupci, a spustil bouři.
„Všecko musí bejt podle tebe!“ Do kin jde komedie Dovolená v Českém ráji
Nový komediální snímek režiséra Adama Kolomana Rybanského staví na zkušenosti, že největším dovolenkovým zádrhelem často nebývá špatné počasí nebo přeplněný kemp, ale ten, s kým jedete, byť ho milujete. V hlavních rolích se představí Tomáš Jeřábek a Magdalena Borová.
Škoda jako poslední záchrana VW? Vyrábí levně, mohla by dostat i výrobu volkswagenů
Situace Volkswagenu je nadále napjatá. Koncern řeší, kde ušetřit, což se může dotknout i továren. „Hodnotíme, co je nejlepší pro koncern, nezávisle na zájmu jednotlivých značek,“ hlásí produkční ředitel VW Christian Vollmer. A těžit by z toho mohla Škoda Auto: ta je totiž nejen „dojnou krávou“ koncernu, ale i šampiónem v nákladech. Ve hře je i to, že by se v Česku mohly vyrábět volkswageny.
ŽIVĚ Na Ukrajině je letos více zabitých a zraněných než v loňském roce
O více než třetinu se zvýšil počet zraněných a zabitých civilistů na Ukrajině v první polovině roku oproti stejnému období loňského roku. Přispěl k tomu narůstající počet dronových útoků. Podle agentury Reuters to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Ukrajina se už pátým rokem brání ruské ozbrojené invazi.