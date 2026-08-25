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Epsteinova kuplířka neuspěla. Soud odmítl zrušit Maxwellové trest za obchod s lidmi

ČTK
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Americký federální soud zamítl snahu Ghislaine Maxwellové, někdejší společnice zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, o zrušení jejího odsouzení za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Informovaly o tom v úterý agentury Reuters a AP. Maxwellová tvrdí, že se stala obětí justičního omylu. Podle soudce je její žádost neopodstatněná.

FILE PHOTO: New Epstein images released by U.S. Justice Department
Ghislaine Maxwellová a Jeffrey Epstein jsou zachyceni na tomto snímku, který 19. prosince 2025 zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti ve Washingtonu. Archivní foto.Foto: Handout – U.S. Justice Department
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Dceru mediálního magnáta Roberta Maxwella soud v roce 2021 uznal vinnou z federálních zločinů a vyměřil jí 20 let za mřížemi. Maxwellovou soud shledal konkrétně vinnou z toho, že v letech 1994 až 2004 přilákala čtyři dívky, aby je mohl její tehdejší přítel Epstein sexuálně zneužívat.

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Čtyřiašedesátiletá Maxwellová rozsudek loni napadla a tvrdila, že informace, které by vedly k jejímu zproštění viny v procesu z roku 2021, byly zatajeny a porotě byla předložena falešná svědectví.

Označila se ze oběť justičního omylu. Maxwellová využila právního nástroje - žádosti o habeas corpus, který je často využíván jako poslední možnost po vyčerpání odvolání a na ochranu před nezákonným vězněním, napsala AP.

Soudce Paul A. Engelmayer nyní ovšem žádost Maxwellové zamítl s odůvodněním, že je neopodstatněná. Nenašel prý žádná fakta, která by podle něj mohla ovlivnit výsledek původního soudního procesu. Její tvrzení jsou podle soudce založena na "spekulacích, zkresleních a/nebo naprostých lžích". Stanovisko Maxwellové či jejích obhájců není známo.

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Americký finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění. V roce 2019 byl nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky se oběsil. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

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