Epsteinova kuplířka neuspěla. Soud odmítl zrušit Maxwellové trest za obchod s lidmi

Americký federální soud zamítl snahu Ghislaine Maxwellové, někdejší společnice zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, o zrušení jejího odsouzení za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Informovaly o tom v úterý agentury Reuters a AP. Maxwellová tvrdí, že se stala obětí justičního omylu. Podle soudce je její žádost neopodstatněná.
Dceru mediálního magnáta Roberta Maxwella soud v roce 2021 uznal vinnou z federálních zločinů a vyměřil jí 20 let za mřížemi. Maxwellovou soud shledal konkrétně vinnou z toho, že v letech 1994 až 2004 přilákala čtyři dívky, aby je mohl její tehdejší přítel Epstein sexuálně zneužívat.
Čtyřiašedesátiletá Maxwellová rozsudek loni napadla a tvrdila, že informace, které by vedly k jejímu zproštění viny v procesu z roku 2021, byly zatajeny a porotě byla předložena falešná svědectví.
Označila se ze oběť justičního omylu. Maxwellová využila právního nástroje - žádosti o habeas corpus, který je často využíván jako poslední možnost po vyčerpání odvolání a na ochranu před nezákonným vězněním, napsala AP.
Soudce Paul A. Engelmayer nyní ovšem žádost Maxwellové zamítl s odůvodněním, že je neopodstatněná. Nenašel prý žádná fakta, která by podle něj mohla ovlivnit výsledek původního soudního procesu. Její tvrzení jsou podle soudce založena na "spekulacích, zkresleních a/nebo naprostých lžích". Stanovisko Maxwellové či jejích obhájců není známo.
Americký finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění. V roce 2019 byl nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky se oběsil. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Mohlo by vás také zajímat: Došla mu munice. Pak pilot MiGu předvedl nečekaný trik a ruský cíl šel k zemi
ŽIVĚ Žena a dítě zemřely po ruském útoku na Černihiv. Ukrajina zaútočila na sklad Wildberries
Nejméně dva lidé přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily ve středu místní úřady. O dvou obětech útoku ukrajinského dronu informoval gubernátor ruské Lipecké oblasti. Ukrajinské drony znovu napadly a zapálily sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost.
Číhá Real Madrid, Liverpool i obhájce. Slavia se dozví soupeře pro Ligu mistrů
Fotbalisté pražské Slavie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18:00 v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.
Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici
Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.
Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open
Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.