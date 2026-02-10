Epstein se chtěl sejít s Putinem. U přítele Beljaka poptával „řešení“ ruské vyděračky

Z nově zveřejněných dokumentů k případu odsouzeného sexuálního delikventa – amerického finančníka Jeffreyho Epsteina – vyplývá, že navazoval blízké vztahy s ruskými úředníky i podnikateli a v minulém desetiletí se opakovaně pokoušel soukromě setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Jako na zprostředkovatele takového setkání měl Epstein sázet na někdejšího norského premiéra Thorbjørna Jaglanda. Z e-mailu z roku 2013 adresovaného bývalému izraelskému premiérovi Ehudu Barakovi se ale dozvídáme, že finančníkovi nešlo o pouhé formální střetnutí – sejít se chtěl jedině v soukromí. Nabízel přitom Putinovi řešení jeho potíží s přilákáním investorů nebo lepší pochopení toho, jak jednat s Donaldem Trumpem.
V dokumentech o 3,5 milionu stranách, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, se Putinovo jméno objevuje více než tisíckrát, píše zpravodajský server The Washington Post. Upozorňuje ale, že většina zmínek nepochází přímo z Epsteinovy korespondence, nýbrž z mediálních přehledů, které si finančník nechával zasílat.
Ačkoliv se Epsteinovy žádosti o zprostředkování setkání s Vladimirem Putinem objevovaly opakovaně, z dokumentů nevyplývá, že by se mu s ruskou hlavou státu nakonec skutečně podařilo osobně sejít.
The Washington Post však postupně upozorňuje na několik významných ruských osobností, s nimiž Jeffrey Epstein navázal blízké vztahy. Jedním z nich je vysoce postavený absolvent Akademie federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB) Sergej Beljakov, tou dobou náměstek ruského ministra hospodářského rozvoje. Beljakova měl Epstein seznámit třeba s již zmiňovaným Ehudem Barakem nebo technologickým magnátem Peterem Thielem.
Na svého ruského přítele se americký finančník v roce 2015 obrátil s prosbou o pomoc při hledání „řešení“ dívky z Moskvy, která měla vydírat skupinu newyorských podnikatelů.
Dalšími Epsteinovými kontakty z Ruska byli podle dokumentů miliardář Oleg Děripaska, bývalá prokremelská aktivistka Maria Bucherová nebo Vitalij Čurkin – jeho synovi podle všeho pomohl v USA zajistit zaměstnání, jakékoliv finančníkovo zapojení ale přitom mělo zůstat důvěrné.
Epstein jako ruský agent? Směšné…
Na základě nově zveřejněných dokumentů zahájilo Polsko vyšetřování možných vazeb mezi Epsteinem a ruskými zpravodajskými službami. Kreml tyto úvahy označil ústy mluvčího Dmitrije Peskova za směšné a odmítl se jimi dále zabývat.
Zveřejněným dokumentům ze spisu k případu Jeffreyho Epsteina se nicméně věnovala ruská státní média, upozorňuje server Moscow Times. Televizní stanice Rossija 24 zdůraznila Epsteinovy vazby na osobnosti, jako je Bill Gates nebo Elon Musk. Zpravodaj pak v desetiminutové relaci naznačil, že podle zveřejněných dat mohl být do obchodování s lidmi (včetně dětí) zapojen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo americká herečka a režisérka Angelina Jolie.
