Epidemii zápalu plic v Číně mohl způsobit nový typ koronaviru

Epidemii neznámé formy zápalu plic, kterým se ve střední Číně v posledních týdnech nakazily desítky osob, mohl způsobit nový typ koronaviru. Do této skupiny se řadí také viry, které v minulosti způsobily epidemie SARS či MERS. Podle agentury Reuters to ve středu uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).

Virus se začal šířit ve městě Wu-chan minulý měsíc a nakazilo se jím 59 lidí, stav některých z nich byl kritický. Nepotvrzené informace kolující na internetu uváděly, že nemoc způsobila nákaza koronavirem SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), který se v letech 2002-2003 objevil v jižní Číně a zemřelo na něj v několika zemích a oblastech přes 700 lidí. Počátkem ledna ale čínské úřady tyto spekulace vyvrátily. Uvedly rovněž, že se nejedná o epidemii způsobenou virem MERS či ptačí chřipky. Světová zdravotnická organizace ve středu konstatovala, že k upřesnění typu patogenu potřebuje více času. Jednou z možností je ale podle ní nový typ koronaviru. Ke stejnému závěru dospěli také čínští vědci. Oficiální čínská tisková agentura Nová Čína oznámila, že podle předběžných výsledků výzkumu expertního týmu byl původcem nákazy právě nový typ koronaviru. Akademik Sü Ťien-kuo, který tým čínských expertů vedl, sdělil, že testy vzorků odebraných pacientům v 15 případech prokázaly přítomnost nového typu koronaviru. Podle agentury Nová Čína může vědcům trvat řadu let, než proti nové nemoci vyvinou lék a vakcínu. Epidemie neznámé formy zápalu plic se ve Wu-chanu objevila krátce před příchodem lunárního nového roku, který je pro Číňany nejdůležitějším svátkem. Lidé v Číně během čtyřicetidenního období kolem Nového roku, který letos připadá na 25. ledna, uskuteční na tři miliardy cest, což značně zvyšuje riziko dalšího šíření viru. Koronaviry mohou způsobit běžné nemoci, jako je nachlazení, ale také smrtící choroby jako SARS či MERS. Podle čínských úřadů virus šířící se ve Wu-chanu může u některých pacientů vést k velmi závažnému onemocnění. Pravděpodobně ale není vysoce nakažlivý.